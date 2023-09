Ceará nunca perdeu para o Criciúma jogando em casa; veja histórico

Em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Ceará e Criciúma se enfrentam neste sábado (2), às 17 horas, na Arena Castelão. O time, agora comandado por Vagner Mancini, chega para esse jogo com um bom retrospecto. O Vovô nunca perdeu para o Tigre jogando em casa.

Jogando em seus domínios, o alvinegro enfrentou o Tigre em dez oportunidades. Ao todo, são seis vitórias e quatro empates. Ainda nesse recorte, o time do Ceará anotou 19 gols e sofreu sete. O último embate entre as equipes em solo cearense ocorreu em 2017. Nessa oportunidade, o time cearense saiu vitorioso por 3 a 1.

Retrospecto geral

Ceará e Criciúma já se enfrentaram 22 vezes. Ao todo, foram duas na Série A e 20 na Série B. São nove vitórias cearenses contra sete catarinenses, além de seis empates. No quesito gols marcados, as equipes mostram equilíbrio, com 30 gols para o Ceará e 29 para o Criciúma.

Primeiro turno

No primeiro turno, ainda sob comando de Eduardo Barroca, o Vovô venceu o Criciúma por 2 a 1, no Estádio Heriberto Hülse. Os gols da partida foram marcados por Erick e Nicolas.

O Alvinegro ocupa a 11º posição da Série B, com 35 pontos. Caso vença, a equipe pode subir três posições, dependendo de outros resultados. O Criciúma, que ocupa o quarto lugar, tem 44.