Vagner Mancini fala sobre busca do Ceará pelo acesso: 'A gente vai lutar'

Vagner Mancini foi apresentado como novo técnico do Ceará nesta sexta-feira (1), em Porangabuçu. Esta será a segunda passagem dele pelo Alvinegro no cargo. A estreia dele será diante do Criciúma. Em coletiva de imprensa, ele falou sobre maior desafio do clube na temporada: conquistar o acesso para a Série A de 2024.

“Convicto, sim, de que a gente pode (subir). Mas se falasse com certeza (vamos subir), estaria sendo leviano. Eu sempre falo a verdade: é difícil, muito difícil, mas a gente vai lutar. Encaro como um belo desafio. Dependemos de nove vitórias em 13. Mas é importante dizer que, a partir do momento que todo mundo está mobilizado, isso pode dar segurança. Por isso esses dois primeiros jogos serão tão importantes,” disse o novo técnico.

Mancini chega com contrato até dezembro de 2024. O técnico fala sobre a motivação de ter aceitado a proposta do presidente do clube, João Paulo Silva, que também estava na apresentação do novo técnico.

“Nas nossas conversas, minha e do presidente (João Paulo Silva), ele falou que não gostaria de estar fazendo mais uma troca. Mas a gente sempre tem, no momento em que vamos dormir, a certeza de que o sol vai nascer no dia seguinte. Queremos escrever uma nova história aqui até o fim do ano. O Ceará vinha bem na Série A, mas aconteceu o descenso. E me motivou o tamanho do clube, a energia que o Ceará tem, que eu já vivi dentro de campo e à beira do gramado. Em 40 anos de futebol, senti isso só em alguns clubes. Tenho apego à camisa do Ceará”, completou Mancini.

O próximo adversário do Vovô será o Criciúma, que está no G4 da Série B. As equipes se enfrentam neste sábado (2), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Castelão. O técnico citou a importância de recuperar o ânimo dos jogadores.

“O equilíbrio emocional, a inteligência emocional dos jogadores, a gente precisa recuperar o mais rápido possível. Uma temporada com as mudanças que teve o Ceará dificilmente você vai entender que o equilíbrio emocional estava no seu lugar. Estendo a minha mão para eles e entendo que ao longo do projeto o Ceará vai estender a mão para mim. A gente tem que entrar em campo no sábado, jogar futebol e vencer o Criciúma. Começa um novo ciclo dentro do Ceará e tenho que recuperar os jogadores”, finalizou o técnico.