Ceará leva vantagem em retrospecto contra a Chapecoense nas Séries A e B do Brasileirão

Ceará e Chapecoense são velhos conhecidos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Os times já se enfrentaram 11 vezes nas duas divisões da competição, na era dos pontos corridos, entre os anos de 2013 e 2024. Desta vez, o Alvinegro se prepara para visitar o time catarinense em jogo da segunda divisão.

O Alvinegro leva vantagem sobre a equipe do Índio Condá. Dentre as 11 partidas, o Ceará conquistou seis vitórias e viu o grupo adversário vencer outras duas. Os times empataram três vezes. Ao todo, o Vovô fez 16 gols e sofreu nove. Os times ficaram no empate sem gols apenas uma vez, na Série A de 2021.

Em 2024, no primeiro turno da segunda divisão, o Vovô fez 2 a 1 diante do time alviverde em casa. Todas as vitórias do Alvinegro contra a Chapecoense ocorreram diante da torcida. Fora de seus domínios, ocorreram as duas derrotas e os empates.

As equipes voltam a se enfrentar no returno da Série B no domingo (15), na Arena Condá, a partir das 18h30 (de Brasília). O duelo é válido pela 26ª rodada do torneio. O time comandado por Léo Condé está em quinto na tabela, com 39 pontos somados. Já a Chape é a segunda da zona de rebaixamento, em 18º, com 25 acumulados.

HISTÓRICO CEARÁ X CHAPECOENSE

SÉRIE B

2013: Ceará 3 - 1 Chapecoense

2013: Chapecoense 1 - 1 Ceará

2023: Ceará 2 - 0 Chapecoense

2023: Chapecoense 1 - 1 Ceará

2024: Ceará 2 - 1 Chapecoense

SÉRIE A

2018: Chapecoense 2 - 0 Ceará

2018: Ceará 3 - 1 Chapecoense

2019: Ceará 4 - 1 Chapecoense

2019: Chapecoense 1 - 0 Ceará

2021: Chapecoense 0 - 0 Ceará

2021: Ceará 1 - 0 Chapecoense