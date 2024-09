Análise: Ceará tem trio de ataque com mais gols na Série B; veja comparativo com seus adversários

A campanha de recuperação do Ceará passa por um ataque poderoso, o melhor da Série B, com 39 em 25 jogos. O número de gols, obviamente, recai sobre toda a equipe, e não só o setor de ataque. Mas se tratando apenas do setor ofensivo, quem tem o melhor ataque da Série B?

A coluna fez um comparativo do número de gols de cada ataque titular, dos 20 times. O do Ceará, é formado por Erick Pulga, Aylon e Saulo, que juntos, marcaram 21 gols na Série B. Muitas equipes jogam com 3 atacantes como o Vovô, mas algumas só atuam com dois, com uma dupla. Se tratando destes times, o meia titular é incorporado ao 'trio de ataque', para dar mais justiça ao levantamento. E pelo levantamento feito, o ataque do Vozão é o que marcou mais gols.

Veja comparativo:

1) Ceará (21 gols)

Erick Pulga (8)

Aylon (7)

Saulo (6)

Legenda: Erick Pulga é o atacante do Ceará com mais gols na Série B: 8 Foto: KID JUNIOR / SVM

2) Sport (17 gols)

Gustavo Coutinho (6)

Chrystian Barletta (4)

Fabricio Domínguez* (7)

*como joga com 2 atacantes, meia foi acrescentado na estatística

Legenda: Barletta é um dos destaques do Sport na Série B Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife.



3) Mirassol (15 gols)

Fernandinho (5)

Dellatorre (8)

Gabriel* (2)

*como joga com 2 atacantes, meia foi acrescentado na estatística

4) Guarani-SP (15 gols)

Caio Dantas (9)

João Victor (3)

Airton (3)

5) Santos (15 gols)

Guilherme (7)

Julio Furch (3)

Giuliano* (5)

*como joga com 2 atacantes, meia foi acrescentado na estatística

Legenda: Guilherme, ex-Fortaleza, é o artilheiro do Santos na Série B Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

6) Vila Nova/GO (14 gols)

Júnior Todinho (4)

Alesson (4)

Henrique Almeida (6)



7) Novorizontino (13 gols)

Rodolfo (5)

Lucca (5)

Neto Pessoa (3)

8) Ponte Preta (13 gols)

Jeh (7)

Gabriel Novaes (4)

Elvis (2)

9) Goiás (12 gols)

Thiago Galhardo (5)

Paulo Baya (5)

Mateus Gonçalves (2)

10) América-MG (11 gols)

Renato Marques (4)

Fabinho (6)

Adyson (1)

11) Ituano (11 gols)

Thonny Anderson (3)

Vinícius Paiva (5)

Bruno Xavier* (4)

*como joga com 2 atacantes, o meia foi acrescentado na estatística

12) CRB (10 gols)

Anselmo Ramon (8)

Mike (0)

Léo Pereira (2)

13) Paysandu (9 gols)

Nicolas (3)

Esli García (6)

Jean Dias* (1)

*como joga com 2 atacantes, o meia foi acrescentado na estatística

14) Amazonas (9 gols)

Luan (5)

Matheus Serafim (3)

Rafael Tavares (1)



15) Coritiba (8 gols)

Júnior Brumado (2)

Robson (2)

Lucas Ronier* (4)

*como joga com 2 atacantes, o meia foi acrescentado na estatística

16) Avai (8 gols)

Vágner Love (2)

Maurício Garcez (4)

Giovanni* (3)

*como joga com 2 atacantes, o meia foi acrescentado na estatística

17) Operário/PR (7 gols)

Maxwell (4)

Felipe Augusto (2)

Vinicius Mingotti (1)

*como joga com 2 atacantes, o meia foi acrescentado na estatística

18) Botafogo/SP (7 gols)

Alexandre Jesus (4)

Emerson Negueba (0)

Douglas Baggio (3)

19) Chapecoense (6 gols)

Mário Sérgio (5)

Neílton (0)

Rafael Carvalheira* (1)

*como joga com 2 atacantes, o meia foi acrescentado na estatística

20) Brusque (5 gols)

Paulinho Moccelin (1)

Guilherme Queiróz (1)

Rodolfo Potiguar* (3)

*como joga com 2 atacantes, o meia foi acrescentado na estatística