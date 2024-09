Ceará inicia preparação com foco em duelo contra o Operário pela Série B

O Ceará se reapresentou nesta terça-feira (3), em Porangabuçu, e iniciou os trabalhos de preparação para o próximo desafio na Série B do Brasileiro, diante do Operário-PR. Na última rodada, a equipe comandada por Léo Condé arrancou um empate contra o Amazonas e segue na busca por vaga no G-4.

Os atletas que iniciaram o jogo de domingo contra o time amazonense realizaram apenas trabalhos físicos na academia, além da parte de recuperação junto ao CESP. O restante do time participou de atividades de movimentação e enfrentamento em campo reduzido.

O Alvinegro ainda tem outras quatro dias de atividades programadas até o próximo duelo, contra o Operário-PR, no domingo (8), a partir das 16h (de Brasília). A partida será na Arena Castelão. O Vovô está em sexto na tabela, com 36 pontos.