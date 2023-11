Ceará inicia conversas para renovação com zagueiro Luiz Otávio

O Ceará tem conversas com o zagueiro Luiz Otávio para renovação de contrato. A confirmação foi feita pelo próprio presidente do clube, João Paulo Silva, na coletiva de apresentação dos membros do novo departamento de futebol.

“A gente está conversando sim, é um jogador que tem o DNA do Ceará, está no clube desde 2017, então estou conversando com ele, com a agente dele. O que posso adiantar é isso. A gente está trabalhando para uma possível renovação sim", informou o presidente do Vovô.

João Paulo não detalhou, no entanto, por quanto tempo o Ceará deseja a renovação de contrato com o defensor, tampouco se as condições seriam as mesmas atuais.

Em conversa com o GE Ceará, Luiz Otávio afirmou, em outubro, que o desejo dele é continuar fazendo história no clube, mas disse que deixaria a negociação para o empresário. Aos 35 anos, o zagueiro viveu em 2023 sua temporada de menor destaque em Porangabuçu, sendo a que ele menos atuou (30 jogos).

Há oito temporadas no Vovô, Luiz Otávio completou 300 jogos com a camisa do Ceará e é considerado um ídolo pelo torcedor do clube. O contrato dele se encerra em dezembro.