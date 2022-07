Ceará finaliza preparação para Clássico-Rei com presença da torcida no Vovozão; veja imagens

O Ceará finalizou a preparação para o Clássico-Rei nesta terça-feira (12) com o apoio do torcedor. O clube alvinegro realizou treinamento no Vovozão com a presença maciça de sua torcida, que deve comparecer em grande número também no duelo de amanhã, às 20 horas, pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil. O Vozão será mandante do jogo e precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 3 gols, avança direto.

Com cânticos de apoio, sinalizadores e fogos de artifício, a torcida alvinegra mostrou confiança, apesar da desvantagem no confronto.

Veja o vídeo da torcida alvinegra

Torcida do Ceará comparece em treino na véspera do Clássico-Rei



Formação

Legenda: O técnico Marquinhos Santos realizou o último treino antes do Clássico-Rei desta quarta-feira Foto: LUCAS CATRIB / SVM

Para enfrentar o Fortaleza, o Ceará terá força máxima após o retorno de Richardson, com Marquinhos Santos podendo repetir a formação que venceu o The Strongest pela Sul-Americana. O técnico Marquinhos Santos deve ter apenas o desfalque do atacante Erick, que já vem sendo ausência desde o dia 2 de julho, quando deixou o jogo com o Inter após lesão no ombro.

A equipe deve ir a campo com: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard, Richardson e Vina; Mendoza, Lima e Zé Roberto.

