Ceará estreia com vitória de virada sobre Pernambuco na Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina

A competição acontece em João Pessoa, na Paraíba

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:47)
Jogada
Legenda: Seleção Cearense comemora vitória diante da Seleção de Pernambuco
Foto: Rennan Moura / Divulgação

A Seleção Cearense de beach soccer feminino começou com o pé direito sua participação na Copa das Seleções de Beach Soccer, disputada em João Pessoa, na Paraíba. Em um jogo emocionante na última quarta-feira (2), o Ceará venceu a seleção de Pernambuco por 4 a 2, de virada, pela primeira rodada da fase de classificação.

Apesar de sair atrás no placar, a equipe cearense mostrou poder de reação e conseguiu a virada com gols de Martinha, Lili, Thifanny e Bia. O resultado garante ao time os três primeiros pontos no Grupo A, que também conta com a Seleção Brasileira.

A vitória marca um momento importante para o beach soccer feminino do estado, que participa da competição pela primeira vez dentro do calendário oficial do Paraíba World Beach Games 2025.

O próximo desafio do Ceará será nesta sexta-feira (3), às 19h, contra a Seleção Brasileira, em confronto decisivo pela segunda rodada da fase de grupos. A equipe que terminar na liderança do grupo avança diretamente para a grande final, marcada para o dia 5 de outubro.

