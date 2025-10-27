Ceará estreia com título no Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Tennis

O Ceará iniciou a participação no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Beach Tennis conquistando o título logo na estreia. Na categoria profissional masculina, os atletas do Alvinegro venceram o Clube Cabo Branco por 3 sets a 0. As parciais foram de 6/4 e 6/3 no primeiro jogo, 3/6, 6/2 e 10/5 no segundo, e um expressivo 6/0 e 6/0 no terceiro confronto. A competição, realizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), ocorreu em João Pessoa (PB).

Representando o Vovô, em parceria com a Federação Cearense de Beach Tennis (FCBT), estiveram os atletas Ênio Filho, Gabriel Araújo e Bruce Oliveira. Durante a fase de grupos, o Ceará superou o Tênis Clube de Porto Velho por 3 sets a 0 e o Campestre por 2 sets a 1.

Na semifinal, o Alvinegrou garantiu a vaga na final ao bater o Assomal por 3 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/5 na primeira partida, 6/4 e 6/4 na segunda e 6/0 e 6/0 na terceira.

Na disputa feminina profissional, o Ceará também chegou à final representado pelas atletas Natallia Brilhante, Maria Júlia Moreira e Michelle Moura. No entanto, o grupo acabou derrotado pelo Campestre por 3 sets a 0. Com isso, ficaram com o vice-campeonato. Para disputar o título, as atletas superaram o Tênis Clube de Santa Cruz na semifinal e superaram o COPM e o Assomal na fase de grupos.

O Ceará também disputou a competição nas categorias Sub-16 (masculino e feminino) do CBI de Beach Tennis. Lara Torres, Isa Doellinger e Ana Beatriz Bernardo terminaram a competição na 5ª colocação, assim como Luciano Goersh, Fábio Landim e Davi Linhares.