Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará estreia com título no Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Tennis

Equipe foi ao pódio no masculino e no feminino profissional

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará vai ao pódio do Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Tennis.
Foto: Reprodução/Instagram

O Ceará iniciou a participação no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Beach Tennis conquistando o título logo na estreia. Na categoria profissional masculina, os atletas do Alvinegro venceram o Clube Cabo Branco por 3 sets a 0. As parciais foram de 6/4 e 6/3 no primeiro jogo, 3/6, 6/2 e 10/5 no segundo, e um expressivo 6/0 e 6/0 no terceiro confronto. A competição, realizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), ocorreu em João Pessoa (PB). 

Representando o Vovô, em parceria com a Federação Cearense de Beach Tennis (FCBT), estiveram os atletas Ênio Filho, Gabriel Araújo e Bruce Oliveira. Durante a fase de grupos, o Ceará superou o Tênis Clube de Porto Velho por 3 sets a 0 e o Campestre por 2 sets a 1.

Na semifinal, o Alvinegrou garantiu a vaga na final ao bater o Assomal por 3 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/5 na primeira partida, 6/4 e 6/4 na segunda e 6/0 e 6/0 na terceira.

Na disputa feminina profissional, o Ceará também chegou à final representado pelas atletas Natallia Brilhante, Maria Júlia Moreira e Michelle Moura. No entanto, o grupo acabou derrotado pelo Campestre por 3 sets a 0. Com isso, ficaram com o vice-campeonato. Para disputar o título, as atletas superaram o Tênis Clube de Santa Cruz na semifinal e superaram o COPM e o Assomal na fase de grupos.

O Ceará também disputou a competição nas categorias Sub-16 (masculino e feminino) do CBI de Beach Tennis. Lara Torres, Isa Doellinger e Ana Beatriz Bernardo terminaram a competição na 5ª colocação, assim como Luciano Goersh, Fábio Landim e Davi Linhares.

Assuntos Relacionados
técnico

Jogada

Fernando Seabra deixa o comando técnico do RB Bragantino

Desligamento do treinador ocorre após derrota para o Vasco

Redação Há 55 minutos
atletas

Jogada

Ceará estreia com título no Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Tennis

Equipe foi ao pódio no masculino e no feminino profissional

Redação Há 1 hora
Foto de Martinelli, jogador do Fluminense

Jogada

Fluminense pode ter quatro novidades contra o Ceará; veja provável escalação

Equipes se enfrentam na quarta-feira (29) pela Série A do Brasileirão 2025

Daniel Farias 27 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de torcedores de Flamengo e Fortaleza na Arena Castelão

Jogada

Fortaleza tem lucro milionário com bilheteria de jogo contra o Flamengo; veja valor

Renda foi dez vezes maior que último jogo em casa; visitantes renderam 76% do valor

Daniel Farias 27 de Outubro de 2025
Foto de Patrick Mahomes durante Kansas City Chiefs x Chicago Bears na NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 27 de Outubro de 2025
Foto de Donovan Mitchell, jogador do Cleveland Cavaliers, durante jogo contra o Miami Heat na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (27)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 27 de Outubro de 2025