Ceará está entre os times do futebol brasileiro que mais investiram em reforços para temporada 2021

A temporada 2021 começou movimentada nos bastidores do Ceará. Com um novo status de atuação, o clube foi bastante agressivo no mercado da bola e realizou, ao todo, 12 contratações. Com postura ativa, o Alvinegro está também entre os times do futebol brasileiro que mais investiram em reforços para 2021.

Importante: o levantamento considera a quantia destinada a outros clubes para a aquisição de direitos econômicos de novos jogadores, não incluindo atletas que estavam livres no mercado e foram contratados a custo zero nem os contratados por empréstimo. Luvas e comissões de transferências também não entram na conta.

Neste aspecto, o Vovô ocupa atualmente a 4ª colocação entre os times do futebol brasileiro, ficando atrás somente de Atlético-MG, Internacional, São Paulo e Bragantino.

Investimentos alvinegros

Legenda: Mendoza foi apresentado por Eduardo Arruda, diretor de futebol do Ceará Foto: Wilton Hoots/Ceará SC

Entre os 12 jogadores contratados para a temporada 2021, o Ceará pagou para adquirir direitos econômicos de três: o zagueiro Messias, o meia Lima e o atacante Speed Mendoza.

O colombiano lidera como o principal investimento realizado, em que o Vovô pagou 600 mil euros (cerca de R$ 4,04 milhões de reais) ao Amiens, da França. Deste total, 425 mil euros (em torno de R$ 2,8 milhões) pagos à vista.

Na sequência, o meia Lima foi comprado junto ao Grêmio pela quantia de R$ 3,5 milhões.

A última contratação foi do zagueiro Messias, que o Ceará destinou pagamento de R$ 2 milhões ao América-MG, totalizando R$ 9,54 milhões pagos para compras de direitos econômios.

Valores

Legenda: Nacho Fernández foi a contratação mais cara do futebol brasileiro para temporada 2021 Foto: Atlético-MG/Divulgação

O Galo lidera a lista. De acordo com o site ge.globo, o time mineiro investiu US$ 6 milhões sem contar os impostos (R$ 32 milhões na cotação atual) para a aquisição do meia Nacho Fernández junto ao River Plate, da Argentina.

Também em uma transferência internacional, o Inter pagou US$ 3 milhões (R$ 16,5 milhões na cotação atual) para compraro atacante Carlos Palácios junto ao Unión Española.

O São Paulo pagou ao Cruzeiro 2 milhões de euros (R$ 13,53 milhões) para contratar o lateral-direito Orejuela.

Quarto no ranking, o Bragantino investiu ao menos R$ 13 milhões em jogadores, mas ao contrário dos dois anteriores, diversificou os gastos em mais de um atleta. Considerando as negociações que tiveram valores divulgados, o time paulista pagou R$ 5,4 milhões para contratar o volante Jadsom, ex-Cruzeiro; R$ 5 milhões pelo zagueiro Natan, que veio do Flamengo; R$ 2 milhões ao São Paulo pelo lateral-esquerdo Weverson e R$ 1 milhão pelo goleiro Maycon Cleiton, que era do Santa Cruz.

Estas transferências totalizam R$ 13,4 milhões.

Gigantes discretos e efeito pandemia

Legenda: O 'sheik' Robinson de Castro virou meme entre os torcedores do Ceará Foto: Arte: Bénes

Chama atenção como outros gigantes do futebol brasileiro têm sido discretos neste mercado da bola. Times como Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos não realizaram contratações milionárias até agora. O Grêmio investiu 1 milhão de dólares para contratar o volante Thiago Santos, mas também não tem feito gastos extravagantes.

Muito disso ocorre por efeito da pandemia provocada pela Covid-19. Vários clubes tiveram rombos no orçamento da temporada passada e precisam conter gastos em busca do equilíbrio financeiro.

O Ceará aparece como um dos primeiros nesta lista, também, por ser um clube que conseguiu passar por este momento de crise de uma forma mais estável que outras agremiações, que apresentam diversos problemas econômicos e aumento de dívidas.