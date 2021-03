Com aquisição de Messias, Ceará se torna o time do Nordeste que mais fez compras milionárias

A aquisição do zagueiro Messias não somente eleva o nível técnico do sistema defensivo do Ceará, com a compra de um dos melhores atletas disponíveis para a posição, como também faz o Alvinegro superar o Bahia e se isolar como o time do Nordeste que mais realizou compras milionárias de jogadores.

O levantamento é do jornalista Cassio Zirpoli, em seu blog, que aponta todas as negociações feitas por clubes da Região que ultrapassam o valor milionário.

No caso do defensor, o Vovô pagará ao América-MG a quantia total de R$ 2 milhões para aquisição e 65% dos direitos econômicos do atleta, que terá vínculo até o fim de 2023. O zagueiro de 26 anos passa a ocupar a 7ª colocação no ranking de contratações mais caras na história do Ceará.

Esta foi a 11ª transação milionária do Ceará. O Bahia tem 10.

Messias se junta a Lima, Wescley, Steven Mendoza, Leandro Carvalho, Charles, Bruno Pacheco, Mateus Gonçalves, Fernando Sobral, Richard e Luiz Otávio. Todos estes o Alvinegro desembolsou ao menos R$ 1 milhão para adquirir direitos econômicos. (veja lista abaixo)

Já o Bahia realizou investimentos na casa do milhão para comprar Juninho, Fernandão, Clayson, Régis, Jackson, Gregore, Moisés, Bebeto Campos, Wanderson e Uéslei.

O detalhe: todas as compras do Vovô foram feitas de 2019 pra cá, o que comprova uma clara evolução financeira e administrativa do clube desde então.

VEJA LISTA DE COMPRAS MILIONÁRIAS DO CEARÁ

1) Wescley - R$ 4,4 milhões (100% dos direitos)

2) Stiven Mendoza - R$ 4,05 milhões (60% dos direitos)

3) Leandro Carvalho - R$ 3,6 milhões (60% dos direitos)

4) Lima - R$ 3,5 milhões (50% dos direitos)

5) Charles - R$ 3 milhões (50% dos direitos)

6) Bruno Pacheco - R$ 2,3 milhões (40% dos direitos)

7) Messias - R$ 2 milhões (65% dos direitos)

8) Mateus Gonçalves - R$ 1,8 milhão (40% dos direitos)

9) Fernando Sobral - R$ 1,3 milhão (90% dos direitos)

10) Luiz Otávio - R$ 1,3 milhão (85% dos direitos)

11) Richard - R$ 1 milhão (50% dos direitos)