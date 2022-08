Ceará enfrenta Real Ariquemes por vaga inédita na final do Brasileiro Feminino A2

O Ceará entra em campo neste sábado (26) em busca de vaga na final do Brasileiro Feminino A2. As Meninas do Vozão enfrentam o Real Ariquemes no Estádio Valerião, em Rondônia, às 16h30 (de Brasília). O time alvinegro já garantiu vaga para a elite do futebol nacional.

No primeiro duelo contra o Furacão do Vale, o time alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Nath Pitbull, e joga pelo empate. Com o resultado, a equipe cearense mantém a invencibilidade e agora tem a melhor campanha do torneio.

Caso o time perca por um gol de diferença para o Real Ariquemes, a disputa vai para os pênaltis. O técnico Erivelton Viana convocou 19 atletas, além da comissão técnica, e vai com força máxima para o duelo.

Na primeira fase, as alvinegras lideraram o Grupo C. Em nove jogos, foram sete vitórias e dois empates. O time cearense conquistou 23 dos 27 pontos possíveis. Além disso, conta com Michele Carioca, artilheira da competição com sete gols.

O Real Ariquemes se classificou em primeiro do Grupo D. O time de Rondônia eliminou o Fortaleza nas quartas de final e também garantiu vaga na elite do Brasileirão de 2023.

ONDE ASSISTIR

Eleven Sports

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Lia; Emilly, Rebeca, Lana, Mariana; Natalia, Bia, Kaillany; Ceará, Amalia e Dayane. Técnico: Erivelton Viana.

ARBITRAGEM

Árbitro - Jonathan Antero Silva (RO)

Assistente 1 - Valdebranio da Silva (RO)

Assistente 2 - Joverton Lima (RO)

FICHA TÉCNICA

Real Ariquemes x Ceará

Data e hora: 27/08, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Valerião, em Ariquemes (RO)

