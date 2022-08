Ceará vence Real Ariquemes e larga na frente por vaga na final do Brasileiro Feminino A2

O Ceará venceu o Real Ariquemes e está com um pé na final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Nath Pitbull marcou o gol da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal. O duelo ocorreu neste sábado (20), na Cidade Vozão, em Itaitinga.

O primeiro tempo entre as equipes foi de equilíbrio, embora as Meninas do Vozão tenham criado boas chances de abrir o placar. A partida foi para o intervalo em 0 a 0.

Na volta, o jogo seguiu no mesmo ritmo, mas o time alvinegro balançou a rede adversária aos 43 minutos. Após cruzamento de Jady, Nath Pitbull cabeceia e garante a vitória alvinegra. Ao todo, o Ceará acumula 7 vitórias, 2 empates

Com o resultado, a equipe cearense mantém a invencibilidade no torneio e larga com vantagem para o duelo de volta. O jogo decisivo será realizado no próximo sábado (27), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Valerião, em Rondônia.

Legenda: As Meninas do Vozão fazem o jogo decisivo no sábado (27), na casa adversária. Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

