Ceará encaminha renovação com volante Richardson para a temporada 2025

O Ceará tem negociações avançadas com o volante Richardson para acertar a renovação de contrato do jogador. O Diário do Nordeste apurou que a extensão do vínculo está encaminhada e deve ser oficializada nos próximos dias.

As partes ainda mantém conversas para definir se a renovação de Richardson será por mais uma temporada ou por mais dois anos. O atual contrato do meio-campista com o Ceará é válido até o dia 31 de dezembro de 2024.

Legenda: Richardson comemora gol pelo Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Aos 33 anos, Richardson foi titular e peça importante do Ceará na reta final da Série B do Brasileirão 2024. Ao longo da competição, o jogador disputou 25 partidas, sendo 16 delas na condição de meio-campista titular.

Desde que retornou ao Ceará, em 2022, Richardson soma 133 partidas com a camisa alvinegra. Em sua primeira passagens, entre 2016 e 2018, foram 144 jogos pelo Vovô. No geral, já são 277 partidas de Richardson pelo Ceará.