Ceará empata com Pires Ferreira e é tricampeão cearense de futsal

O Ceará empatou em 3 a 3 com o Pires Ferreira, neste domingo, no Ginásio Paulo Sarasate, e se sagrou tricampeão cearense de futsal. A conquista marca o fechamento de um ano de ouro para o Alvinegro neste esporte, tendo conquistado 3 títulos somente em uma temporada: Copa do Estado, Copa Brasil de Futsal e, agora, Campeonato Cearense.

Dedezinho foi o grande nome da decisão, marcando duas vezes no confronto. O craque da equipe alvinegra, João César, também guardou um tento, importantíssimo na obtenção do resultado. O Alvinegro tinha a vantagem do empate após vencer o primeiro confronto.

O resultado também garantiu o Vozão como único representante do Estado na próxima edição da Taça Brasil.

O jogo

Legenda: João César comemora gol na final do Cearense de futsal Foto: Stephan Eilert/ Ceará SC

O Ceará começou bem a partida, dando a impressão que poderia levar a taça sem maiores problemas contra a equipe do Interior do Estado. Dedezinho recebeu passe de Sapinho e mandou para as redes.

Logo na sequência, João César ampliou o placar. Depois disso, o Vovô viu o adversário tomar conta do jogo. O Pires Ferreira descontou com Paulo André e empatou o a partida com Kainam.

Para não dar sopa ao azar, o Vovô chegou ao terceiro gol, novamente com Dedezinho. Mas não tinha folga. Paulo André empatou novamente para os visitantes.

A partir daí, o Alvinegro administrou e levou o troféu para casa. Foi o sexto título de campeonato cearense do Vozão, o terceiro consecutivo.