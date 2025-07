Ceará embarca para enfrentar Internacional com duas baixas e retornos; veja relacionados

Em voo fretado, o Ceará embarcou para Porto Alegre-RS, onde encara o Internacional no domingo (20), às 11h, pela 15ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores para o duelo, com destaque para os retornos de Pedro Henrique e Pedro Raul, que voltam de suspensão.

Apesar disso, o Alvinegro de Porangabuçu não terá Lucas Mugni, que tomou o terceiro amarelo contra o Corinthians e está suspenso contra o Colorado. A outra baixa fica por conta de Fernandinho, que chegou a ser titular no último confronto, mas não viajou para o Rio Grande do Sul.

CONFIRA RELACIONADOS

Goleiros: Bruno Ferreira, Richard e Fernando Miguel

Laterais: Fabiano Souza, Rafael Ramos, Nicolas e Matheus Bahia

Zagueiros: Willian Machado, Marllon, Éder e Marcos Victor

Meio-campistas: Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Richardson , Lucas Lima, Rômulo e Matheus Araújo

Atacantes: Galeano, Pedro Henrique, Pedro Raul, Bruno Tubarão e Aylon

PREPARAÇÃO FINAL

Ceará realiza último treino neste sábado, pela manhã, no CT do Grêmio. O Alvinegro soma 18 pontos no Brasileirão, 5 deles conquistados como visitante na competição. O duelo diante do Internacional acontece no domingo (20), às 11h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.