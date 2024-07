Ceará embarca com 22 jogadores para confronto com América-MG pela Série B; veja lista

O Ceará relacionou 22 jogadores para o jogo com o América-MG no próximo domingo (28), às 18h30, no Independência/MG, pela 18ª rodada da Série B de 2024. A equipe embarcou nesta sexta-feira (26) para Belo Horizonte/MG e conta com quatro desfalques, segundo apurou o Diário do Nordeste.

As ausências na delegação foram o volante Jean Irmer e o meia Lucas Mugni, suspensos, além do volante Richardson e do atacante Facundo Barceló, que seguem no departamento médico.

Em contrapartida, os destaques da vitória por 4 a 1 contra o Botafogo-SP, na última quinta (25), seguem relacionados com o técnico Léo Condé: os atacantes Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon.

Na tabela de classificação, o Vovô está na 8ª posição, com 25 pontos. O América-MG é o 3º, com 28.

Veja lista de relacionados do Ceará

Goleiros : Richard, Bruno Ferreira e Maycon Cleiton

: Richard, Bruno Ferreira e Maycon Cleiton Zagueiros : Matheus Felipe, Ramon Menezes, David Ricardo e Gabriel Lacerda

: Matheus Felipe, Ramon Menezes, David Ricardo e Gabriel Lacerda Laterais-esquerdos : Matheus Bahia e Paulo Victor

: Matheus Bahia e Paulo Victor Laterais-direitos : Raí Ramos e Rafael Ramos

: Raí Ramos e Rafael Ramos Meio-campistas : De Lucca, Léo Rafael, Lourenço, Andrey e Recalde

: De Lucca, Léo Rafael, Lourenço, Andrey e Recalde Atacantes: Aylon, João Victor, Erick Pulga, Lucas Rian, Kaique e Saulo Mineiro