Ceará e Fortaleza participam de reunião sobre paralisação do Brasileiro; times da Série B são contra

A Liga Forte União (LFU), da qual fazem parte Ceará e Fortaleza, agendou uma reunião para a próxima segunda-feira (12) para deliberar sobre a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro, diante da tragédia no estado do Rio Grande do Sul.

Em contato com a reportagem do Diário do Nordeste, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, confirmou que, a princípio, os clubes que disputam a Série B do Brasileirão 2024 são contra a paralisação do Campeonato Brasileiro. 15 times da Série B 2024 fazem parte da Liga Forte União.

Apesar disso, João Paulo informou que o Ceará ainda aguarda a realização da reunião da LFU para deliberar publicamente sobre a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro. A posição é semelhante à do Fortaleza, que também aguardará a reunião para deliberar sobre o tema.

Legenda: Estádio Beira-Rio, do Internacional, em meio à enchente no Rio Grande do Sul Foto: ANSELMO CUNHA / AFP

Na noite da última sexta-feira (10), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pediu um posicionamento dos clubes que disputam todas as divisões do Campeonato Brasileiro sobre a possibilidade de interrupção dos campeonatos nacionais.

O ministério do Esporte sugeriu a paralisação do Campeonato Brasileiro, tendo em vista a catástrofe que afeta o estado do Rio Grande do Sul, assolado por fortes chuvas e enchentes que já afetaram cerca de 2 milhões de pessoas.