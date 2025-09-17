Ceará disputará Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina na Paraíba em outubro

A Seleção Cearense de Beach Soccer Feminino foi convidada a participar da Copa das Seleções de Beach Soccer, competição que integra a programação oficial do Paraíba World Beach Games 2025, em João Pessoa (PB). O torneio acontece entre os dias 1 e 5 de outubro e reunirá seleções estaduais da região, além da própria Seleção Brasileira Feminina, que também integra o campeonato.

O Ceará está no Grupo A, ao lado da Seleção Brasileira e da Seleção de Pernambuco. Já no Grupo B estão as seleções da Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. A estreia cearense está marcada para o dia 3 de outubro, contra Pernambuco, em horário ainda a ser definido. No dia seguinte, 4 de outubro, a equipe enfrentará a Seleção Brasileira, em um duelo considerado histórico para o beach soccer feminino cearense.

Receber esse convite é motivo de muito orgulho para todos nós. O beach soccer feminino vem crescendo em nosso estado e poder participar de uma competição desse porte mostra que estamos no caminho certo. Além disso, enfrentar a Seleção Brasileira é uma oportunidade única para nossas atletas, uma experiência que vai marcar a trajetória de todas elas” Rennan Moura Diretor da Federação Cearense de Beach Soccer

A disputa prevê que os primeiros colocados de cada grupo avancem para a grande final, enquanto os segundos lugares se enfrentam na decisão do 3º lugar, no dia 5 de outubro.

Em busca de apoio

Segundo Rennan Moura, além do desafio esportivo, a Federação também corre contra o tempo para viabilizar a participação da equipe.

“Estamos trabalhando intensamente para arrecadar recursos e garantir que nossas atletas possam representar bem o Ceará. Esse convite é um reconhecimento do trabalho que temos feito, mas também nos traz a responsabilidade de mobilizar apoiadores e parceiros para que a participação seja viável”, afirma o dirigente.

A competição promete ser um dos destaques do calendário da modalidade no Nordeste, e a Seleção Cearense chega embalada e com muita confiança pela chance de medir forças com algumas das melhores jogadoras do país.

“Temos uma equipe dedicada e que vem se preparando com muita seriedade. Nossa expectativa é fazer bons jogos, aprender com essa experiência e mostrar que o beach soccer feminino do Ceará tem muito potencial para crescer ainda mais” , complementa Rennan.