Ceará deve ter ‘terceira via’ na eleição para presidente; conheça pré-candidato

O Ceará deverá ter uma “terceira via” na eleição para a presidência do clube, marcada para o final de novembro. O Diário do Nordeste apurou que o conselheiro Airton Martins, de 62 anos, irá lançar a sua candidatura para a diretoria executiva do Alvinegro.

Nas palavras de Airton, sua candidatura representa o que ele intitulou de “união alvinegra”. Ele considera que João Paulo Silva, atual presidente do clube, terá a “chapa da situação”, enquanto Pedro Gabriel, que já anunciou candidatura, representa a “chapa da oposição”.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, Airton trabalha para fechar sua chapa nos próximos dias, enquanto ainda negocia ajustes e apoios de grupos do conselho deliberativo do Ceará. A expectativa é inscrever a chapa até segunda-feira (11).

Airton Martins tem 62 anos, é casado e pai de duas filhas. Ele é bacharel em ciências contábeis, empresário, corretor de imóveis e radialista. É conselheiro do Ceará desde 2007 e foi diretor de documentação e biblioteca na primeira gestão de Evandro Leitão.