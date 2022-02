Ceará desperdiça muitas chances e fica no empate sem gols com o Sport no Castelão

O Ceará empatou em 0 a 0 com o Sport Recife pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, na noite desta terça-feira (15), no Castelão. O Alvinegro pressionou muito, perdeu chances incríveis de gol, mas parou na grande atuação do goleiro Maílson.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 9 pontos e lidera o Grupo B, com um ponto a mais que o vice-líder Náutico. Foi o 3º empate seguido do Vovõ na competição.

Na próxima rodada, no sábado (19), o Vozão encara o Atlético/BA, às 16 horas, no estádio Carneirão, no interior da Bahia.

O jogo

Com uma escalação bem próxima de sua força máxima, o Ceará fez um primeiro tempo muito bom no Castelão. Com posse de bola, movimentação e trocas de passes, o Alvinegro foi sempre superior ao Sport, que limitou-se desde o início em se defender, com uma ferrenha retranca.

Assim, os primeiros 15 minutos foram de busca de espaço por parte do Ceará, que ao encaixar seu jogo, criou muitas chances, mas parou na grande atuação do goleiro Maílson.

Aos 17 minutos, a primeira grande chance: Mendoza finalizou para defesa de Maílson, e no rebote, Vina bateu colocado, com o goleiro do Sport fazendo um verdadeiro milagre.

Legenda: O goleiro do Sport, Maílson, fechou o gol contra o Ceará, realizando grandes defesas Foto: KID JUNIOR

Um minuto depois, a defesa do Sport saiu jogando errado, Zé Roberto fez boa jogada e finalizou para outra grande defesa de Maílson.

A pressão era muito grande, e o Ceará chegava fácil, mas desperdiçou mais duas grandes chances, aos 21 com Zé Roberto e aos 24 com Mendoza, ambas defendidas por Maílson.

Mesmo com as chances perdidas pelo Vovô e bastante pressionado, o Sport pouco saiu para o jogo, sendo perigoso apenas na bola parada em escanteios que a defesa do Ceará se saiu bem.

Na reta final do 1º tempo, Zé Roberto cabeceando pra fora e Victor Luis batendo falta raspando a trave foram as melhores chances do Vovô.

2º tempo

Para a etapa final, o Ceará continuou pressionando, já com Erick no lugar de Lima, contudido.

O Vovô chegou a marcar de cabeça com Richard Coelho após cobrança de escanteio aos 13 minutos, mas o árbitro marcou falta dele.

O ímpeto e a velocidade do Vozão não eram mais as mesmas na etapa final, com a equipe tento dificuldade de criar jogadas de perigo, exceto por duas tentativas de Victor Luis pra fora.

Foi quando aos 28 minutos, Alemão foi expulso ao parar contra-ataque do Ceará, deixando o Sport com um jogador a menos.

A partir daí, o que se viu foi um Ceará ansioso, forçando nas jogadas aéreas com as entradas de Cléber e Iury Castilho, mas sem conseguir furar o bloqueio defensivo do Sport.