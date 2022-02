Análise: Ceará tem melhor atuação em 2022 e não venceu por detalhe: o goleiro adversário

O Ceará criou muitas chances, principalmente no 1º tempo, mas parou no goleiro do Sport, Maílson, que fez pelo menos cinco grande defesas.

O Ceará fez sua melhor partida em 2022 na noite desta terça-feira (15), diante do Sport no Castelão pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Mas a vitória não veio pela grande atuação do goleiro adversário, Maílson, que pegou tudo que podia, principalmente no 1º tempo.

A etapa inicial, aliás, foi animadora para a torcida alvinegra, que viu um time com bom toque de bola, tabelas e infiltrações na fechada defesa adversária.

Com Vina distribuindo o jogo, os dois laterais apoiando - Victor Luis e Michel Macêdo - e Mendoza e Zé Roberto sempre buscando tabelas, as chances alvinegras apareceram e só não foram concluídas em gol pela atuação do goleiro Maílson.

O camisa 1 do Sport evitou as chances de Mendoza e Vina no mesmo lance, duas tentativas de Zé Roberto e outra de Mendoza no 1º tempo.

Foi realmente um pecado o Alvinegro não ter feito gols pelo volume de jogo que teve, diante de um adversário que só queria se defender.

A mecânica do 1º tempo, seja em movimentação, marcação e volume de jogo foram com uma formação que é praticamente a "ideal" do Ceará hoje, já com Messias e Luis Otávio na zaga e Fernando Sobral retornando ao meio campo.

Outro ponto forte é a presença maior dos laterais no apoio, principalmente Victor Luis, que bate falta, chuta forte e se apresenta muito.

Além, claro, de Zé Roberto, centroavante que se movimenta demais, busca o jogo, tabelas e oportuniza também seus companheiros, além de finalizar.

O primeiro tempo do Ceará foi perto do ideal, já que as finalizações foram desperdiçadas. Se uma ou duas tivessem sido convertidas, seria um primeiro tempo de manual para o técnico Tiago Nunes.

Ensinamentos

Se o 1º tempo foi muito bom, a etapa final mostrou que algumas escolhas do treinador ou ansiedade pela vitória podem atrapalhar.

Já sem a intensidade e velocidade da etapa inicial, o Ceará continuou pressionando, mas criando pouco.

Quando o Sport teve um jogador expulso aos 28 minutos, o time alvinegro tinha pelo menos 30 minutos para colocar a bola no chão, girar o jogo e pressionar.

Mas fez o oposto. Tiago Nunes lançou Cléber e Iury Castilho, e o time empilhou cruzamentos na área, sem conseguir criar nenhuma grande chance.

A estratégia mostrou-se equivocada, era tudo que o Sport queria e certamente o treinador vai lembrar dela para não repetir em outras jornadas.

Mas não apaga a atuação que o Ceará teve no 1º tempo. Os 45 minutos iniciais foram tão bons que são suficientes para que seja classificada como a melhor atuação do Vovô no ano. É tentar repetir nos próximos jogos, pois a qualidade está aí.