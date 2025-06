Ceará denuncia site de aposta esportiva criado com nome e escudo do clube

O Ceará Sporting Club emitiu um comunicado oficial nesta segunda-feira (23), alertando torcedor e afirmando que não possui nenhum vínculo, parceria ou operação com casas de apostas que não sejam a Esportes da Sorte, patrocinadora master da equipe.

Segundo o clube, nas últimas semanas foram identificados diversos casos de uso indevido do escudo e da marca do Ceará por sites, páginas e perfis nas redes sociais que promovem apostas esportivas. Esses canais, de acordo com a nota, não têm qualquer relação com a instituição alvinegra.

“A marca do Ceará é um patrimônio da instituição e da nossa torcida. Estamos atentos e adotando todas as medidas cabíveis para preservar a imagem do Vozão”, destacou o comunicado. O clube também reforçou que qualquer ação oficial será sempre divulgada pelos canais oficiais, como o site institucional e as redes sociais verificadas.

Legenda: Site está usando o nome e a marca do Ceará em sua plataforma Foto: Reprodução

A diretoria do Ceará orienta os torcedores a desconsiderarem conteúdos suspeitos e denunciarem qualquer uso indevido do escudo ou da identidade visual do clube. A mobilização acontece em um momento em que o crescimento do mercado de apostas no futebol brasileiro levanta debates sobre regulação e ética nas parcerias.

Com a medida, o clube tenta resguardar não apenas sua marca, mas também proteger os torcedores de possíveis golpes e fraudes.