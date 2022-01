Ceará define numeração oficial do elenco para temporada de 2022; veja jogadores

O Ceará Sporting Club definiu a numeração fixa do elenco para a temporada de 2022. A metodologia é utilizada para criar maior identificação dos jogadores com a torcida.

Com a chegada de reforços e mudanças recentes no plantel, o time atualizou os números. O atacante Erick, por exemplo, vai utilizar a camisa 11 neste novo ano.

No meio-campo, o volante Richardson fica com a 7. O material era do atacante Yony Gonzalez, que não teve o contrato de empréstimo renovado junto ao Benfica-POR.

A equipe alvinegra está em período de pré-temporada sob o comando do técnico Tiago Nunes. A estreia oficial na temporada está marcada para sábado (29), contra o Sergipe, pela Copa do Nordeste. O confronto ocorre às 17h45, no estádio Batistão, em Aracaju (SE).

CONFIRA A NUMERAÇÃO OFICIAL DO CEARÁ PARA 2022

GOLEIROS

1 - João Ricardo

50 - Vinícius Machado

67 - André Luiz

91 - Richard

ZAGUEIROS

3 - Messias

13 - Luiz Otávio

14 - Lucas Ribeiro

15 - Gabriel Lacerda

44 - Marcos Victor

LATERAIS DIREITOS

2 - Nino Paraíba

27 - Buiú

88 - Michel Macedo

LATERAIS ESQUERDOS

6 - Bruno Pacheco

33 - Victor Luís

70 - Kelvyn

VOLANTES

5 - William Oliveira

7 - Richardson

8 - Fernando Sobral

19 - Marlon

21 - Geovane

25 - Richard

MEIAS

29 - Vina

45 - Lima

80 - Léo Rafael

ATACANTES

9 - Jael

10 - Mendoza

11 - Erick

40 - Jacaré

63 - Zé Roberto

89 - Cléber

90 - Gabriel Santos

99 - Iury Castilho