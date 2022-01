Ceará regulariza quatro reforços no primeiro dia da janela de transferências

O primeiro dia da janela de transferências foi agitado no Ceará. O clube regularizou quatro dos oito reforços contratados e estes jogadores já estão à disposição do técnico Tiago Nunes.

A tendência é que os demais atletas estejam aptos ainda antes da estreia do Vovô na temporada, no dia 29 de janeiro, quando o Alvinegro enfrentará o Sergipe, pela Copa do Nordeste.

Nesta quarta-feira (19), os laterais Nino Paraíba, Michel Macedo e Victor Luís, além do atacante Zé Roberto, tiveram os contratos publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão aptos.

Victor Luís é o único que chega por empréstimo, junto ao Palmeiras, enquanto os outros três possuem contratos definitivos com o Ceará.

Janela de transferências

Diferente dos anos anteriores, em 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou uma janela nacional de transferências, atendendo a uma exigência da FIFA.

Na prática, os dois períodos de registros de novos atletas que se antes limitavam às transferências internacionais, agora deverão ser respeitados, também, para registro de transferências entre clubes brasileiros, sob as mesmas regras e exceções. A regra se aplica, inicialmente, para clubes das Séries A e B.

A primeira janela abriu nesta quarta-feira (19) e irá até o dia 12 de abril. Posteriormente, os clubes só poderão voltar a registrar jogadores entre os dias 18 de julho e 15 de agosto.