Ceará e Fortaleza estão entre times do Brasileirão com mais reforços para 2022; veja mercado da bola

O mercado da bola foi movimentado no início da temporada de 2022, com novidades para o futebol cearense. O calendário repleto de competições, inclusive internacionais, e a manutenção na Série A proporcionaram maiores investimentos nos elencos de Ceará e Fortaleza para a sequência do ano.

O Diário do Nordeste fez um levantamento com todos os reforços anunciados pelos participantes do Brasileirão e constatou que os representantes estaduais estão entre os que mais contrataram. Vale ressaltar que não há renovações ou manutenções de empréstimo, apenas novidades estão na lista.

Até o momento, a equipe com mais chegadas anunciadas foi o Cuiabá, com 10 contratações. O Vovô soma oito reforços, sendo o 3º da Série A com mais novidades no plantel. Já o Leão tem com seis, o número de América-MG e Avaí até quarta-feira (19). No ranking geral, ocupam a 5ª posição.

Total de reforços anunciados pelos clubes da Série A

10 reforços oficializados: Cuiabá

9 reforços oficializados: Juventude

8 reforços oficializados: Ceará

7 reforços oficializados: Atlético-GO e Fluminense

6 reforços oficializados: América-MG, Avaí e Fortaleza

5 reforços oficializados: Palmeiras, São Paulo, Coritiba e Goiás

4 reforços oficializados: Botafogo

3 reforços oficializados: Athletico-PR, Santos e Internacional

2 reforços oficializados: Atlético-MG e Corinthians

1 reforço oficializado: Bragantino

Nenhum reforço oficializado: Flamengo.

Legenda: Campeão brasileiro, o Atlético-MG acertou a contratação do zagueiro Diego Godín, capitão do Uruguai Foto: divulgação/ Conmebol

A tendência é de uma atualização constante da lista, visto que os elencos ainda não estão fechados. No caso alvinegro, a gestão ainda monitora em busca de uma oportunidade de mercado, que pode resultar na chegada de um centroavante. Já a diretoria tricolor tem dois alvos: meia e um atacante.

O único time da elite nacional que ainda não anunciou reforços foi o Flamengo. O clube tem um forte elenco e tenta a manutenção do meia Andreas Pereira, que pertence ao Manchester United-ING.

Contratações anunciadas pelos times da Série A

AMÉRICA-MG

ZAG: Gabriel Gomes (Inter de Minas-MG): emprestado até o fim de 2022.

ZAG: Iago Maiadana (Gil Vicente, de Portugal): contrato até o fim de 2023.

ZAG: Éder (Atlético-GO): contrato até o fim de 2024.

ZAG: Conti (Benfica, de Portugal): emprestado até o fim de 2022.

MEI: Juan Ramírez (Atlético Nacional, da Colômbia): emprestado até o fim de 2022.

ATA: Everaldo (Corinthians): emprestado até o fim de 2022.

Legenda: Éder foi um dos destaques do Atlético-GO em 2021 Foto: Mourão Panda / América-MG

ATHLETICO-PR

VOL: Pablo Siles (Danúbio, do Uruguai): contrato até o fim de 2025.

VOL: Matheus Felipe (CSA): contrato até o fim de 2026.

VOL: Hugo Moura (Flamengo): emprestado até o fim de 2022.

Legenda: Hugo Moura pertence ao Flamengo e foi cedido ao Athletico-PR por um ano Foto: divulgação / Athletico-PR

ATLÉTICO-GO

GOL: Renan (Ludogorets, da Bulgária): contrato até o fim de 2022.

GOL: Ronaldo (Vitória-BA): contrato até o fim de 2022.

VOL: Edson (Al-Qadisiya, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2022.

VOL: Ramon (Internacional): emprestado até o fim de 2022.

MEI: Jorginho (Ceará): contrato até o fim de 2023.

ATA: Dellatorre (CSA): contrato até o fim de 2022.

ATA: Leonardo Barcia (Rentistas, do Uruguai): emprestado até o fim de 2022.

Legenda: Jorginho acertou o retorno ao Atlético-GO para 2022 Foto: divulgação / Atlético-GO

ATLÉTICO-MG

ZAG: Diego Godín (Cagliari, da Itália): contrato até o fim de 2022.

ATA: Ademir (América-MG): contrato até o fim de 2024.

Legenda: Ademir assinou pré-contrato com o Atlético-MG ainda durante o Brasileirão de 2021 Foto: divulgação / Atlético-MG

AVAÍ

GOL: Douglas (Bahia): contrato até fim de 2022.

LAE: Diego Matos (Paysandu): contrato até maio de 2023.

LAD: Matheus Ribeiro (Chapecoense): contrato até fim de 2022.

VOL: Eduardo (Criciúma): contrato até fim de 2023.

ATA: Muriqui (Shijiazhuang, da China): contrato até fim de 2022.

ATA: Quirino (Ypiranga-RS): contrato até o fim de 2023.

Legenda: O goleiro Douglas chega ao Avaí com status de titular Foto: divulgação / Avaí

BOTAFOGO

ZAG: Klaus (Ceará): contrato até o fim de 2023.

VOL: Breno (Botafogo): contrato até o fim de 2024.

VOL: Fabinho (Ceará): contrato até o fim de 2022.

ATA: Vinícius Lopes (Goiás): contrato até o fim de 2024.

Legenda: O volante Fabinho deixou o Ceará e acertou com o Botafogo Foto: divulgação / Botafogo

CEARÁ

ZAG - Lucas Ribeiro (Internacional): emprestado pelo Hoffenheim-ALE até o fim de 2022.

LAD: Michel Macedo (Juventude): contrato até o fim de 2023.

LAD: Nino Paraíba (Bahia): contrato até o fim de 2023.

LAE: Victor Luís (Palmeiras): emprestado até o fim de 2022.

VOL: Richardson (Kashiwa Reysol, do Japão): contrato até o fim de 2024.

VOL: Richard (Corinthians): contrato até o fim de 2024.

ATA: Iury Castilho (Portimonense, de Portugal): emprestado até o fim de 2022.

ATA: Zé Roberto (Atlético-GO): contrato até o fim de 2024.

Legenda: Richard foi comprado pelo Ceará por cerca de R$ 1,1 milhão junto ao Corinthians Foto: Felipe Santos / CSC

CORINTHIANS

LAE - Bruno Melo (Fortaleza): emprestado até o fim de 2022.

VOL: Paulinho (Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2023.

Legenda: O lateral-esquerdo Bruno Melo foi emprestado ao Corinthians pelo Fortaleza Foto: divulgação / Corinthians

CORITIBA

ZAG: Guillermo (Universidad Católica, do Equador): contrato até o fim de 2022.

LAE: Egídio (Fluminense): contrato até o fim de 2022.

MEI: Pablo Garcia (Nacional, do Uruguai): contrato até o fim de 2022.

MEI: Régis (Guarani): contrato até o fim de 2023.

ATA: Alef Manga (Volta Redonda-RJ): emprestado até o fim de 2022.

Legenda: Regis assina contrato com o Coritiba até o fim de 2023. Foto: divulgação / Coritiba

CUIABÁ

ZAG: Juan Ojeda (Octubre, do Paraguai): detalhes contratuais não divulgados.

LAE: Igor Cariús (Atlético-GO): detalhes contratuais não divulgados.

VOL: Marcão Silva (Sport): detalhes contratuais não divulgados.

VOL: Cristhian Rivas (Estudiantes de Mérida, da Venezuela): detalhes contratuais não divulgados.

MEI: Rodriguinho (Bahia): detalhes contratuais não divulgados.

MEI: Everton (Grêmio): detalhes contratuais não divulgados.

MEI: Valdívida (Avaí): detalhes contratuais não divulgados.

ATA: Marquinhos (Corinthians): detalhes contratuais não divulgados.

ATA: André Luís (Corinthians): detalhes contratuais não divulgados.

ATA: Alesson (Vila Nova): emprestado até o fim de 2022.

Legenda: O meia Rodriguinho é o principal reforço do Cuiabá para 2022 Foto: divulgação / Cuiabá

FLUMINENSE

ZAG: David Duarte (Goiás): contrato até o fim de 2025.

LAE: Mario Pineida (Barcelona de Guayaquil, do Equador): emprestado até o fim de 2022.

LAE: Cristiano (Sheriff, da Moldávia): contrato até o fim de 2024.

VOL: Felipe Melo (Palmeiras): contrato até o fim de 2023.

MEI: Nathan (Atlético-MG): emprestado até o fim de 2022.

ATA: Willian (Palmeiras): contrato até o fim de 2023.

ATA: Germán Cano (Vasco): contrato até o fim de 2023.

Legenda: O Fluminense venceu a concorrência do mercado e fechou com o meia Nathan, do Atlético-MG Foto: divulgação / Fluminense

FORTALEZA

GOL: Fernando Miguel (Atlético-GO): contrato até o fim de 2022.

LAD: Landázuri (Independiente Del Valle, do Equador): contrato até o fim de 2023.

LAE: Juninho Capixaba (Bahia): emprestado pelo Grêmio até o fim de 2022.

ZAG: Wagner Leonardo (Santos): emprestado até março de 2023.

ZAG: Brayan Ceballos (Deportes Quindio, da Colômbia): contrato até o fim de 2024.

ATA: Silvio Romero (Independiente, da Argentina): cedido até o fim de 2022.

Legenda: O zagueiro Brayan Ceballos deixou o futebol colombiano para fechar com o Fortaleza Foto: divulgação / Fortaleza

GOIÁS

LAD: Maguinho (Yokohama, do Japão): contrato até o fim de 2024.

ZAG: Caetano (CRB): emprestado pelo Corinthians até o fim de 2022.

ZAG: Everson (Bahia): contrato até o fim de 2022.

VOL: Auremir (Cuiabá): contrato até o fim de 2022.

ATA: Vinícius (Náutico): emprestado pelo Bahia até o fim de 2022.

Legenda: Caetano foi emprestado pelo Corinthians ao Goiás para 2022 Foto: Rosiron Rodrigues / Goiás

INTERNACIONAL

VOL: Liziero (São Paulo): emprestado até o fim de 2022.

MEI: D'Alessandro (Nacional, do Uruguai): contrato até maio de 2022.

ATA: Wesley Moraes (Aston Villa, da Inglaterra): emprestado até o fim de 2022.

Legenda: Wesley tem experiência internacional e chega para o ataque do time colorado Foto: divulgação / Internacional

JUVENTUDE

GOL: César (Londrina): contrato até o fim de 2022.

ZAG: Danilo Boza (Santos): contrato até o fim de 2025.

LAD: Rômulo (Club de Deportes La Serena, do Chile): emprestado até o fim de 2022.

LAD: Rodrigo Soares (PAOK, da Grécia): contrato até o fim de 2022.

LAE: Moraes (Santos): emprestado pelo Atlético-GO até o fim de 2022.

VOL: Darlan (Grêmio): emprestado até o fim de 2022.

MEI: Rodrigo Bossani (Maringá-PR): contrato até o fim de 2022.

ATA: Vitor Gabriel (Flamengo): emprestado até o fim de 2022.

ATA: Hélio Borges (Ceará): emprestado pelo Azuriz-PR até o fim de 2022.

Legenda: O zagueiro Danilo Boza deixou o Santos para fechar com o Juventude Foto: Fernando Alves / Juventude

PALMEIRAS

GOL: Marcelo Lomba (Internacional): contrato até o fim de 2022.

ZAG: Murilo (Lokomotiv, da Rússia): contrato até o fim de 2026.

VOL: Jailson (Dalian Pro, da China): contrato até o fim de 2022.

MEI: Atuesta (Los Angeles, dos Estados Unidos): contrato até o fim de 2026.

ATA: Rafael Navarro (Botafogo): contrato até o fim de 2026.

SANTOS

ZAG: Eduardo Bauermann (América-MG): contrato até o fim de 2024.

MEI: Bruno Oliveira (Vitória-BA): emprestado até o fim de 2022.

ATA: Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande, da China): contrato até o fim de 2023.

Legenda: Ricardo Goulart é a principal contratação do Santos para a temporada de 2022 Foto: divulgação / Santos

SÃO PAULO

GOL: Jandrei (Santos): contrato até o fim de 2023.

LAD: Rafinha (Grêmio): contrato até o fim de 2022.

VOL: Patrick (Internacional): contrato até o fim de 2023.

MEI: Alisson (Grêmio): contrato até o fim de 2024.

MEI: Nikão (Athletico-PR): contrato até o fim de 2024.