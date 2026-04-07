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Ceará defende tabu de 13 jogos contra o Fortaleza nesta quarta-feira; veja sequência

Equipes se enfentam pela 4ª vez na temporada, em jogo válido pela Copa do Nordeste

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:29)
Jogada
Legenda: O Ceará defende um tabu de 3 anos contra o Fortaleza
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará defende um tabu contra o Fortaleza nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Castelão, em jogo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Vozão está há 3 anos e 7 dias sem perder para o maior rival. Em 13 jogos, são 4 vitórias e 9 empates.

Os números indicam muito equilibrio, com muitos empates, em 70% dos jogos do tabu. São 4 empates seguidos, com a última vitória do Vozão acontecendo no dia 13 de julho de 2025, por 1x0 pela Série A, há 9 meses.

A última vitória do Fortaleza foi em 1º de abril de 2023, por 2x1, no jogo de ida da decisão daquele ano, com o Leão se sagrando penta-campeão estadual no jogo seguinte, empate em 2x2, que inicia a sequência do Vozão. 

Em 2024, quatro clássicos

O ano começou com um eletrizante 3x3, com o Vovô vencendo o seguinte pelo Nordestão (1x0), e sendo campeão na decisão estadual após 2 empates: 0x0 e 1x1, vencendo nos pênaltis (3x2).

Em 2025, 5 clássicos e duas vitórias alvinegras

No Cearense 2025, o Vovõ venceu dois e empatou um. O time foi campeão cearense invicto, batendo o Leão na decisão: 1x1 e 1x0.

Na Série A 2025, o Ceará venceu um (1x0 no turno) e empatou o outro (no returno). Mas ambos acabaram rebaixados da elite.

Em 2026, três empates

No Campeonato Cearense, foram 3 empates. Uma na fase classificatória em 0x0, e dois na decisão do Estadual, ambos empatados em 1x1. Mas na decisão por pênaltis, o Fortaleza foi campeão.

Portanto, o Vovô até defende um tabu, relevante, mas quem comemorou no último jogo entre eles foi o Leão.

Sequência do Tabu

Ceará 2x2 Fortaleza - Final Cearense 2023
Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024
Ceara 1x0 Fortaleza - Nordestão 2024
Fortaleza 0x0 Ceará - Final Cearense 2024
Ceará 1x1 Fortaleza - Final Cearense 2024
Ceará 2x1 Fortaleza - Cearense 2025
Ceará 1x0 Fortaleza - Final Cearense 2025
Fortaleza 1x1 Ceará - Final Cearense 2025
Fortaleza 0x1 Ceará - Série A 2025
Ceará 1x1 Fortaleza - Série A 2025
Ceará 0x0 Fortaleza - Cearense 2026
Fortaleza 1x1 Ceará - Cearense 2026
Ceará 1x1 Fortaleza - Cearense 2026

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