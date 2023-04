Ceará contrata goleiro Bruno Ferreira, ex-Caxias

O goleiro Bruno Ferreira é o novo reforço do Ceará. O jogador teve seu nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira e já pode estrear pelo Vovô.

Ele vem em definitivo após negociação com o Caxias/RS, pelo qual foi vice-campeão gaúcho e considerado o melhor goleiro da competição. O Vozão pagou a multa de R$ 200 mil para contratar o atleta.

Legenda: Bruno Ferreira teve seu nome publicado no BID nesta quinta-feira Foto: Reprodução / BID CBF

Destaque e expectativa

Bruno deixa o Caxias com 15 jogos. Ele foi o único atleta a atuar todas as partidas com a camisa do clube no Gauchão. Hoje, Richard é o goleiro titular absoluto do Ceará e o reserva imediato é o paraguaio Aguilar, que é contestado pelo torcedor. Os outros dois goleiro do Vozão são André Luiz e Cristian.