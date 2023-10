Ceará conta com 11 atletas da base que treinam junto ao profissional; veja lista

Com sete jogos restantes na Série B, o Ceará já projeta o elenco que deve montar para temporada 2024. O momento seria de oportunidade para atletas da base serem testados no time profissional. O Diário do Nordeste apurou que 11 jogadores podem receber chances na reta final da competição.

O goleiro César, os zagueiros Yago e Jonathan, os laterais Jotavê e Caíque, os meias João Vitor e Léo Rafael, além dos atacantes Caio Rafael, Ezequiel, Pablo e Daniel Mazerochi são opções no elenco. Os jogadores, que integram o time sub-20 alvinegro, são observados e dividem atividades entre a Cidade Vozão e o CT de Porangabuçu.

Além dos citados, o goleiro André Luiz e o zagueiro David Ricardo, que passaram pela base do Ceará, já estão integrados ao time titular. Apesar disso, o técnico Vagner Mancini, em entrevista após a derrota para o CRB, afirmou ter cautela sobre colocar outros atletas da base neste ano.

Vagner Mancini Técnico do Ceará "Eu acho que o importante neste momento é a gente tentar ser o mais sincero possível, não está bom, a gente não está gostando daquilo que estamos vendo em campo. [Sobre usar a base] Não sei ainda, é muito recente a partida até o próximo sábado, diante do Sampaio Corrêa, a gente vai ter tempo necessário para pensar, analisar, se há uma necessidade da gente dar uma reciclada na equipe, se são esses garotos, se é o momento desses garotos entrarem", destacou o comandante alvinegro.

Um mês após sua chegada, Vagner Mancini vai para sua sétima partida à frente do time, contra o Sampaio Corrêa. Até aqui foram duas vitórias, um empate e três derrotas no alvinegro. Os dois últimos resultados negativos diante de Atlético-GO e CRB, ligaram o alerta sobre o emocional no time alvinegro.

"Acho que o mais importante agora é a gente tentar reequilibrar a equipe para que, emocionalmente, esses atletas possam jogar essas últimas sete partidas, de uma forma digna, honrando a camisa e, acima de tudo, mostrando um pouco do futebol que a gente espera que o Ceará tenha em 2024".

Volante e capitão do sub-20, João é uma das joias alvinegras que divide os treinos entre a Cidade Vozão e o CT de Porangabuçu

Em entrevista na segunda-feira (9) ao Jogada 1º Tempo, o presidente João Paulo Silva confirmou a presença de Mancini para a montagem do elenco do Ceará para a nova temporada. O treinador tem contrato com o Alvinegro de Porangabuçu até o final de 2024.

VEJA LISTA DOS ATLETAS:

Goleiro: César (20 anos);

Zagueiros: Yago (sub-20) e Jonathan (19 anos);

Lateral-direito: Jotave (19 anos);

Laterais-esquerdos: Caíque (20 anos) e Kauã Lucas (19 anos);

Volante: João (19 anos)

Atacantes: Caio Rafael (19 anos), Daniel Mazerochi (19 anos), Ezequiel (20 anos) e Pablo (19 anos).