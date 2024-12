Ceará conclui treinamentos remotos do elenco visando temporada 2025

Os atletas remanescentes e contratados do Ceará para 2025 concluíram nesta terça-feira, (31), o período de treinamentos remotos visando a próxima temporada. A planilha desenvolvida e acompanhada pelos preparadores físicos do clube focou em atividades de força e aeróbico. A reapresentação do Ceará está marcada para sexta-feira (3).

O cronograma de treinamentos remotos faz parte do calendário esportivo do Ceará há alguns anos. A ideia é permitir que os atletas cheguem ao clube na reapresentação com ritmo - ainda que leve - para a intensa rotina de atividades na academia e no campo, que marcam a pré-temporada do Alvinegro de Porangabuçu.

Legenda: O Ceará se reapresenta no dia 3 de janeiro para a temporada 2025 Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Balanço das atividades

Em entrevista ao site oficial do clube, o preparador Roberto Farias comentou o balanço das atividades, destacando o comprometimento do plantel com os treinamentos remotos.

“A ideia inicial é manter o trabalho de força e aeróbico. Para isso, passamos para eles uma planilha de treinamentos que envolvia um semana de atividades, iniciado no dia 26. Essa planilha foi desenvolvida em um dia de treinamento de força e, no outro, aeróbico. Sabemos que alguns estavam em viagem, outros que não tinham uma estrutura disponível, então tentamos adaptar para cada caso específico, ambiente que o atleta se encontrava", explicou.

"Dividimos o grupo em três equipes. Eu, Rodrigo e Diego ficamos responsáveis por orientar e monitorar cada atleta. O balanço foi positivo, já que todos fizeram. Isso servirá de base para quando eles se reapresentarem na sexta-feira. Com essa atividade on-line permitimos o avanço dos primeiros dias de trabalho no quesito de performance, para deixá-los o mais rápido possível preparado para a sequência de jogos”, completou o preparador.

Legenda: Aylon em treinos remotos indicados pelo Ceará Foto: Reprodução

Destaque do setor ofensivo do Ceará em 2024, com 17 participações em gols (14 tentos e três assistências), Aylon pontuou a importância das atividades para o mantimento do “corpo ativo”. Para o camisa 11, 2025 será um ano de competições importantes para o plantel e o condicionamento físico para suportar a temporada é fundamental.

“Foi um período importante de atividades remotas. Conseguimos aproveitar as férias com a família e, ao mesmo tempo, se movimentar, fazer exercícios, para que não voltemos abaixo fisicamente, porque as competições começam cedo e nós precisamos nos preparar o mais rápido possível. É importante para nós, principalmente para os atletas mais experientes, nos cuidarmos nesse período de férias para suportar o ano de 2025, que será importante para nós. Não é só descansar, tem que manter o corpo ativo para render”, destacou Aylon.