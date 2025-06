Ceará arrecada R$50 mil em jogo e planeja ações sociais para comunidade nos arredores de Porangabuçu

O Ceará arrecadou R$ 50 mil reais para beneficiar a Comunidade do Kanal, que fica nos arredores do Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu. O valor será destinado a ações sociais executadas pelo clube no decorrer do ano, como serviços de saúde, distribuição de cestas básicas e kits de higiene, tudo sob responsabilidade da Diretoria de Eventos e Responsabilidade Social do Vovô. Ao todo, 89 famílias serão contempladas.

O intuito do Ceará é ainda ofertar cursos profissionalizantes para os moradores da região. Além disso, a ideia é realizar o "Dia da Cidadania", com serviços de saúde, atualização de documentos como identidade e CPF, além de certidão de nascimento.

Algumas ações já foram realizadas. A crianças da comunidade que fazem parte da Fábrica de Craques ganharam chuteiras oficiais na segunda-feira (2), quando o clube completou 111 anos. Ainda em junho, haverá atualização dos associados do "Time do Kanal", plano de sócio gratuito concedido aos moradores da área.

"A importância do Ceará para a comunidade é o fato de pertencimento mesmo. Nós fizemos uma pesquisa com os moradores e 98% das casas torcem pelo clube. Então, nada mais justo que o clube proporcionar esse tipo de ação para a comunidade, dentro da instituição, já que ele faz parte dela e como reciprocidade tem a torcida da população", afirmou Janna Queiroz, coordenadora de Responsabilidade Social do Alvinegro.

"Acrescento também o quanto é um orgulho para a instituição levar esse apelido de “kanal”, pois demonstra suas raízes e valoriza cada torcedor da vizinhança", completou.

O valor foi acumulado no duelo contra o Atlético-MG. O Alvinegro arrecadou a quantia ao destinar R$ 1 real para cada pessoa que foi ao estádio para o duelo do Brasileiro, no último domingo (1º). Mais de 50 mil pessoas foram até a Arena Castelão para acompanhar a partida.

O Ceará volta a jogar no dia 7 de junho (sábado), pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto será contra o Sampaio Corrêa, a partir das 17h30 (de Brasília).