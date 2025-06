Após derrota do Bahia, Ceará cai pra 4º no Grupo B do Nordestão; veja cenário para última rodada

Nesta quarta-feira (4), foi disputado o último jogo atrasado do Grupo do Ceará, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, com o Confiança vencendo o Sub-20 do Bahia por 2x0 em Aracaju (SE). O resultado alterou a classificação do Vovô, com a equipe alvinegra caindo para 4º lugar, com 10 pontos, ultrapassado pelo Confiança.

Assim, a definição do Grupo B fica para a última rodada, com apenas o Bahia classificado, mas sem a liderança garantida. São 3 vagas ainda abertas no G4, com CSA (10), Confiança (10), Ceará (10), Náutico (8) e América/RN (7), na luta pela classificação.

Legenda: Classificação da Copa do Nordeste após jogo atrasado, restando uma rodada para o fim da 1ª Fase Foto: Reprodução / srgoool

Jogos da 7ª rodada

07/06 - Sábado - 17h30

Castelão (MA)

Sampaio Corrêa x Ceará

Arena das Dunas

América-RN x CSA

Adauto Moraes

Juazeirense x Confiança

Arena Fonte Nova

Bahia x Náutico

Veja os cenários

Com vitória:

Se o Ceará vencer o Sampaio Corrêa, estará classificado para 2º fase.

Com empate:

Se empatar, o Ceará só corre risco caso CSA e Confiança empatem seus jogos e Náutico golear o Bahia por 4 gols de diferença.



Com derrota:

Se perder para o Sampaio, o Náutico não pode vencer o Bahia. Caso isso aconteça, o Vovô só se classifica com derrota, se CSA ou Confiança perderem por mais gols diante de seus adversários

Luta pela Liderança ou melhor colocação

Paralelamente, o Ceará também disputa a liderança do Grupo B. Mas para isso, seria preciso o Bahia perder para o Náutico, e o Vovô golear acima de 5 gols o Sampaio Corrêa. Se aumentar o saldo, automaticamente passaria CSA e Confiança.

Ficar pelo menos em 2º seria interessante para jogar as quartas de final em casa. Se ficar em 3º ou 4º, joga a partida única fora de casa.