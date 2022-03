Ceará anuncia volante Rodrigo Lindoso, emprestado pelo Internacional

O Ceará anunciou nesta quarta-feira (9) a contratação do volante Rodrigo Lindoso. O atleta assina contrato de empréstimo junto ao Internacional até o fim de 2022, como antecipado pelo Diário do Nordeste.

O salário do jogador será dividido, com o Inter pagando um percentual enquanto o atleta estiver no Vovô. Nos últimos dias, o presidente Robinson de Castro havia falado que o clube iria buscar a contratação de mais um volante. A necessidade é motivada pela lesão de Richard, que ficará ao menos um mês fora dos gramados.

Lindoso é o 10º reforço para o ano. Os demais foram: zagueiro Lucas Ribeiro; laterais-direitos Nino Paraíba e Michel Macedo; lateral-esquerdo Victor Luís; volantes Richardson e Richard; além dos atacantes Zé Roberto, Dentinho e Iury Castilho.

Ficha técnica Rodrigo Oliveira Lindoso (Rodrigo Lindoso)

Posição: volante

Data de Nascimento: 06/06/1989

Idade: 32 anos

Naturalidade: São Luís/MA

Clubes onde passou: Madureira/RJ, Fluminense/RJ, Criciúma/SC, Marítimo/POR, Botafogo/RJ, Internacional/RS e Ceará/CE.