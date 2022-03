Ceará acerta contratação do volante Rodrigo Lindoso junto ao Internacional

Ainda ativo no mercado, Ceará acertou mais uma contratação para 2022. É o volante Rodrigo Lindoso, que pertence ao Internacional. As negociações avançaram nos últimos dias e o Vovô está perto de anunciar oficialmente o acerto com o meio-campista de 32 anos.

A transferência será por empréstimo de uma temporada, até o fim do ano, prazo em que se encerra, também, o vínculo de Lindoso com o Inter. O jogador, inclusive, esteve fora da relação do Colorado na partida contra o Globo-RN, pela Copa do Brasil.

O Diário do Nordeste apurou que o salário do jogador será dividido, com o Inter pagando um percentual enquanto o atleta estiver no Alvinegro.

Nesta semana, o presidente Robinson de Castro já havia falado que o clube iria buscar a contratação de mais um volante. A necessidade surgiu após a lesão de Richard, que ficará ao menos um mês fora dos gramados.

Após se destacar pelo Botafogo, Lindoso foi contratado pelo Inter em 2019 e realizou 138 jogos pelo clube, marcando oito gols. Natural de São Luís, no Maranhão, o jogador tem ainda passagens por Madureira, Fluminense e Marítimo-POR.