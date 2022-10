Ceará demite técnico Lucho González

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (28) a demissão do técnico Lucho González. O argentino deixa a equipe após a derrota para o Internacional, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os auxiliares Emmanuel de Paoli e Walter Scarinci, além do preparador físico Diego Giacchino, também foram desligados da equipe.

Lucho González chegou ao Ceará em 24 de agosto para substituir Marquinhos Santos. Pelo clube, o argentino disputou 10 partidas, com uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 23,3%. O treinador deixa o clube na zona de rebaixamento.

Diante do Fluminense, o auxiliar Juca Antonello será o comandante. Na temporada, o comandante interino esteve à frente dos empates contra RB Bragantino e Athletico-PR.

Veja desempenho de Lucho González pelo Ceará

10 jogos

1 vitória

4 empates

5 derrotas

7 gols marcados

12 gols sofridos

23,3% de aproveitamento

Veja partidas de Lucho González pelo Ceará

Flamengo 1 x 1 Ceará

Ceará 2 x 1 Santos

Ceará 0 x 2 São Paulo

Coritiba 1 x 0 Ceará

Ceará 1 x 2 América Mineiro

Ceará 1 x 1 Goiás

Atlético Mineiro 0 x 0 Ceará

Ceará 1 x 1 Cuiabá

Atlético Goianiense 1 x 0 Ceará

Internacional 2 x 1 Ceará

