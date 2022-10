Internacional x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Sem vencer há sete jogos, o Ceará enfrenta o Internacional, às 21h45, desta quarta-feira (26), pela 34ª rodada do Brasileirão. O Vozão quer se afastar da zona de rebaixamento e o Colorado quer garantir a vaga na Libertadores. O confronto acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Alvinegro vai para o confronto pressionado por vitória, que não acontece há cerca de 45 dias. Na última rodada, o Ceará foi derrotado, por 1 a 0, no confronto direto contra o Atlético-GO. O time de Lucho ocupa a 16ª posição, com 34 pontos, um a mais que o Dragão que abre o Z4.

Lá no Beira-Rio, a missão é derrotar o Colorado que, neste returno, ainda não perdeu dentro de casa. O Internacional desperdiçou pontos preciosos ao ficar no empate em 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira. A equipe é vice-líder da Série A com 61 pontos, 10 a menos que o Palmeiras.

Qual horário

A partida válida pela 34ª rodada acontece às 21h45, desta quarta-feira (26).

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Verdes Mares, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

inter@

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Internacional: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson (Maurício), Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alexandre Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Ceará: João Ricardo; Messias, Luiz Otávio e Victor Luís (Gabriel Lacerda); Nino Paraíba, Fernando Sobral, Guilherme Castilho, Bruno Pacheco e Vina; Lima (Erick) e Jô. Técnico: Lucho González.

DESFALQUES E RETORNOS

O Ceará não contará com Mendoza e Richardson, que depois do jogo contra o Dragão, retornaram para a capital cearense. O atacante colombiano, que tem 10 gols no Brasileirão, vai realizar exames de imagem para saber o grau da lesão na coxa, enquanto o volante cumprirá suspensão automática.

Legenda: Mendoza, artilheiro do Ceará na temporada com 20 gols, voltou para a capital cearense para tratar lesão na coxa Foto: Fausto Filho/Ceará SC

Lucho González ainda tem os desfalques de Richard Coelho (estiramento na coxa), Lindoso (tendinite no joelho), Lucas Ribeiro (ligamentos no joelho) e Matheus Peixoto entorse no tornozelo), que seguem no DM. Jhon Vásquez iniciou transição, mas ainda não é opção.

leia mais inter Jogada Internacional tem dois desfalque e três retornos contra o Ceará; veja provável escalação

O Colorado, contra o Ceará, terá os retornos de Mano Menezes, à beira do gramado, além de Lizieiro, Maurício e Taison, que estavam suspensos contra o Coritiba. Os defalques ficam por conta de Gabriel e Gabriel Mercado, que trata lesão.

Legenda: Mano Menezes desfalcou o Inter contra o Coritiba, na última rodada Foto: Kid Júnior / SVM

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

O equilíbrio marca as 25 vezes que as equipes se enfrentaram ao longo da história. No retrospecto, são oito vitórias para cada lado, além de nove empates. No último encontro, pelo primeiro turno desta Série A, Ceará e Internacional ficaram no 1 a 1, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CUIABÁ

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 26/10/22 (quarta-feira)

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Eder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)