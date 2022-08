Ceará x Athletico-PR pela Série A: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo neste sábado (27), às 21h, para encarar o Athletico-PR, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série A. O Alvinegro quer retomar o caminho das vitórias e será, mais uma vez, comandado pelo interino Juca Antonello. O confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Com sequência de cinco jogos sem vitória na competição, o Ceará ficou no empate em 1 a 1, fora de casa, com o Bragantino na última rodada. O Vozão ocupa a 15ª posição, com 26 pontos. O Alvinegro não terá na beira do gramado o novo comandante, Lucho González. O argentino foi anunciado na quarta-feira, mas ainda não treinou a equipe.

O adversário também vem de empate em 1 a 1, contra o América-MG, na Arena da Baixada, pela Série A. O rubro-negro paranaense é 6º colocado com 38 pontos, um a menos que o Corinthians, que abre o G4. De olho no jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores, Felipão pode poupar alguns atletas contra o Ceará.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV, Premiere, Verdinha (AM 810), além do Tempo Real no Diário do Nordeste.

Qual horário

A partida será realizada às 21h, deste sábado (27).

Palpites

Escalações (prováveis)

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Guilherme Castilho e Vina; Jhon Vásquez, Mendoza e Zé Roberto. Técnico: Juca Antonello.

Athletico-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernández e Pedrinho; Erick, Matheus Fernandes e Vitor Bueno; Rômulo, Vitinho e Vitor Roque. Técnico: Felipão.

RETORNOS E DESFALQUES

Do lado alvinegro, os retornos ficam por conta dos retornos do lateral-direito Nino Paraíba, que cumpriu suspensão contra o Bragantino, e do lateral-esquerdo Victor Luís, que foi poupado. Os desfalques são os três atletas que seguem no departamento médico: Rodrigo Lindoso, Diego Rigonato e Cléber.

Legenda: Nino Paraíba retorna contra o Athletico, depois de cumprir suspensão contra o Bragantino Foto: Thiago Gadelha/SVM

Além do departamento médico movimentado, o Athletico deve resguardar alguns titulares. O DM athleticano tem cinco jogadores, são eles, Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino. O treinador deve poupar outros nove jogadores: Bento, Thiago Heleno, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Nico, Pedrinho, Matheus Fernandes Léo Cittadini e Vitor Bueno.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

A última vez que as equipes se enfrentaram foi pelo primeiro turno do Brasileirão e o Furacão venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena da Baixada. No histórico pela Série A, foram 18 encontros, com quatro vitórias do Vozão, contra nove triunfos do Furacão, além de cinco empates.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X ATHLETICO-PR

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 27/08/2022 (sábado)

Horário: 21h

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Quarto árbitro: Luiz César Magalhães (CE)

