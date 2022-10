Ceará entra na zona de rebaixamento da Série A após complemento da 34ª rodada

Após a derrota por 2 a 1 para o Internacional no Beira-Rio na quarta-feira (27), o Ceará tinha que secar dois adversários diretos - Atlético/GO e Cuiabá - para não terminar a 34ª rodada na zona de rebaixamento. Contra o Dragão até deu certo, com o time goiano perdendo para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbi com um gol nos acréscimos, mas o Cuiabá venceu o Avaí por 1 a 0, também nos acréscimos, aos 45 minutos do 2º tempo, com de Pepê.

Legenda: Veja a parte debaixo da tabela da Série A na qual está o Ceará Foto: Reprodução / Diário do Nordeste

Com os resultados, o Cuiabá chegou aos 34 pontos, assumindo a 16ª colocação que era do Ceará. Já o Alvinegro, com os mesmos 34 pontos, caiu para a 17ª colocação pelo baixo número de vitórias (6 contra 8 do Cuiabá). O 16º é o Coritiba, com 35, que perdeu para o Fortaleza no Castelão.

Com a derrota para o São Paulo, o Dragão se manteve com 33 pontos, vindo logo atrás o Avaí (28) e Juventude (21), este último rebaixado matematicamente após perder hoje para o Atlético/MG.

O Ceará esteve no Z4 apenas uma rodada nesta Série A de 2022, na 16ª, ao perder para o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã. Restam 4 rodadas para o fim da Série A.

Veja jogos do Ceará e seus adversários diretos pela 35ª rodada

Ceará x Fluminense (segunda-feira, 20 horas no Castelão)

Botafogo x Cuiabá (terça, 19 horas, Nilton Santos)

Juventude x Coritiba (quarta-feira, 19 horas, Alfredo Jaconi)

Atlético-GO x Santos (quarta-feira, 19 horas, Antônio Accioly)

Avaí x Bragantino (quarta-feira, 19 horas, Ressacada)