Lucho reclama da arbitragem e lamenta resultado diante do Inter: 'ainda não acabou'

O Ceará foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, no estádio Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (26). O técnico Lucho González falou em entrevista coletiva sobre o momento do time. O argentino lamentou mais uma rodada negativa, mas elogiou o esforço do time em campo. Além disso, criticou a arbitragem.

“Fica a sensação, esse sentimento de tristeza pela derrota. A entrega dos jogadores durante todo o jogo foi perfeita. Encontraram o empate num lance desafortunado nosso. Mas temos que continuar trabalhando, continuar nos esforçando”, disse o técnico.

A derrota para o Colorado foi a primeira de virada do Ceará na temporada. Lucho lembrou a qualidade do adversário, valorizou o empenho do Alvinegro e questionou o pênalti marcado para o Inter.

“Não é queda de desempenho e sim virtude do rival. A gente com um lance de pênalti que é duvidoso. Mais uma vez o VAR influência rapidamente e com menos de um metro de distância, pelo que eu tenho visto, dá um lance de pênalti. Mas o time teve oportunidades e chances de gol para empatar. Mas infelizmente as chances que criamos a bola não quis entrar”, analisou o treinador.

O técnico alvinegro ainda reclamou sobre um lance no fim da partida que não foi marcado pelo VAR a favor do Alvinegro.

“Muitas vezes a gente não consegue entender a interpretação de lances que se analisam rapidamente e outros que são mais demorados. Mas a gente tem que continuar trabalhando. Saber que na segunda-feira tem um jogo importantíssimo. E como disse antes, ainda não acabou”, concluiu Lucho.

O Ceará segue na 16ª posição da tabela, com 34 pontos. A equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento. O próximo adversário será o Fluminense, na segunda-feira (31), na Arena Castelão.

VEJA A COLETIVA: