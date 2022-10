Análise: após bom 1º tempo, Ceará coloca tudo a perder com recuo inexplicável

Pelo 1º tempo que fez no Beira-Rio, o Ceará tinha tudo para conquistar um bom resultado contra o Colorado, afinal vencia o jogo parcialmente por 1 a 0 e poderia até ter saido com uma margem maior de gols. Era só repetir a postura corajosa e taticamente perfeita na etapa final para sair com 3 pontos preciosos de Porto Alegre na luta pela permanência.

O problema foi que na etapa final tudo mudou. Se no 1º tempo o time estava bem encaixado, saindo bem nos contra-ataques e levando perigo ao gol colorado - além do gol de Lima, outras chances com Vina e Pacheco foram muito boas - o Ceará inexistiu no 2º tempo.

O time não consegui contra-atacar mais para segurar a vantagem ou ampliá-la, recuando de forma inexplicável. Chamou o Inter - que não fazia grande partida - apenas se defendeu, até sofrer a virada. O primeiro gol em uma falha coletiva da defesa e o segundo de pênalti.

Se foi um pedido do técnico Lucho González ou instinto natural dos jogadores em campo é difícil saber, mas a verdade é que a mudança drástica de postura e de atitude em campo foi determinante para sair zerado em pontos de Porto Alegre quando era possível pontuar.

Faltou qualidade

Depois de sofrer a virada que o Ceará tentou fazer alguma coisa, com Lucho tentando dar mais ofensividade, mas já era tarde. Seria muito difícil que reservas fizessem o time reagir, tamanha a limitação do que entraram.

Uma derrota dolorosa, já que a vitória pareceu tão próxima pela atuação na 1ª etapa. Mas o jogo tem 90 minutos e só recuar esperando o 2º tempo passar era uma estratégia muito arriscada. Deu no que deu.

E agora?

São 8 jogos sem vencer e a proximidade da zona de rebaixamento preocupa. O Ceará está em viés de baixa e pode entrar no Z4 nesta quinta-feira (27), caso Atlético/GO vença o São Paulo no Morumbi ou o Cuiabá vença o Avaí na Arena Pantanal. Se os dois vencerem, os dois passam o Vovô restando apenas 4 rodadas.

Então, a situação é delicadíssima, pode ficar desesperadora caso o time entre no Z4 na reta final e os dois jogos seguintes - contra Flu no Castelão de portões fechados na segunda-feira e Corinthians fora - prometem ser duríssimos.

Pelo elenco que tem e pelo investimento, o inadimissível que o Ceará esteja lutando contra o rebaixamento nesta Série A de baixo nível técnico. Mas o clube se colocou nesta situação e agora tenta sair no momento mais difícil. E a torcida, que deve ficar longe das arquibancadas, sofre esperando uma reação que parece cada vez mais improvável.