Ceará anuncia compra em definitivo do atacante Guilherme; veja valores

O Ceará acertou a permanência em definitivo do jovem atacante Guilherme no elenco, ao comprar 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi confirmada pelo próprio clube, que exerceu a opção de compra prevista no contrato entre as partes.

O Vovô desembolsou a quantia de R$ 400 mil para comprar 50% do passe do jogador, que agora tem vínculo com o Ceará até o fim da temporada 2028. Em uma eventual venda no futuro, o que clube cearense ficaria com metade do valor da negociação.

Recentemente, o executivo de futebol, Lucas Drubscky, confirmou em entrevista exclusiva ao Jogada do Vozão que o Ceará havia ampliado o vínculo de empréstimo de Guilherme e dado ao jogador um aumento salarial.

Guilherme, de apenas 20 anos, é considerado uma promessa da base do Ceará. Ele foi um dos destaques do Vovô na Copinha de 2025 e subiu para o time profissional. Na equipe principal do Vovô, ele soma 13 jogos, um gol e uma assistência.