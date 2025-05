Presidente do Ceará elogia Samir Xaud na CBF, apoia novas medidas e marca reunião

O presidente João Paulo Silva, do Ceará Sporting Club, marcou presença na eleição de aclamação de Samir Xaud como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O mandatário de 41 anos, ex-presidente da Federação de Roraima, assumiu o cargo com um mandato até o fim de 2029 e teve apoio do dirigente alvinegro.

Em contato com o Diário do Nordeste, João Paulo elogiou as primeiras medidas do gestor, que prometeu a redução das datas disponíveis para os Estaduais e também dar prosseguimento na implementação do fair play financeiro. Além disso, revelou que já solicitou até uma reunião na CBF.

“Foi uma chapa única, vim para representar o Ceará, pois respeito muito a questão institucional, o Ceará tem que apoiar o novo presidente, então desejo que essa gestão seja de muito trabalho, união e mudança para o futebol brasileiro e de muito diálogo, que é importante. Foi bem tranquila (a votação), uma parte dos clubes esteve aqui, bem democrática, tem que respeitar, e agora é trabalhar. Após a eleição, eu conversei com o Xaud, desejei boa sorte e nós ficamos de agendar uma reunião para discutir temas que interessam ao Ceará, como o calendário e situações internas do clube. Acho que ele já anunciou boas medidas, como a redução dos Estaduais e o fair play financeiro, e uma coisa interessante que é a formação das ligas. Elas foram formadas com dois grupos, mas a CBF precisava chancelar para virar um Brasileirão organizado pela liga, tem muita coisa pra discutir sobre isso, ele se mostrou favorável a isso no discurso também. Importante ressaltar que o Ceará sempre apoiou, pois quer o bem do futebol brasileiro, precisamos de união. Faço questão de dar esse apoio”. João Paulo Silva Presidente do Ceará

Xaud participou do processo eleitoral da CBF com chapa única, contando com o apoio de 26 federações e 18 clubes. Apesar disso, não foi unânime na votação: 103 votos a favor e 38 contra

Prioridades de Samir Xaud como novo presidente da CBF

Adequação do calendário nacional.

Redução dos Estaduais para até 11 datas (antes eram 16).

Incluir dois representantes indicados pelos clubes como os observadores permanentes das atividades da Comissão Nacional de Arbitragem.

Criação de grupo de trabalho sobre fair play financeiro.

Criação da Liga, com união da LFU e Libra

Fortalecer ações de combate ao racismo e retomar torneios de diversidade, como a Taça Indígena

Ampliar os investimentos no futebol feminino nacional

Legenda: Samir Xaud, de 41 anos, é o novo presidente da CBF, com mandato até o fim de 2029 Foto: Rafael Ribeiro / CBF

O Ceará esteve entre os votantes favoráveis, o que não foi a decisão da maioria dos clubes. Ao todo, 10 times da Série A estiveram presentes e 10 da Série B. O Fortaleza não compareceu, por exemplo, pois fez parte de um movimento de boicote à eleição com uma parte dos membros da Liga Forte União (LFU), bloco que o Vovô também está, sendo a favor de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) como candidato, mas a chapa não foi inscrita por falta de apoio das Federações.

Clubes que participaram da votação de Samir Xaud na CBF