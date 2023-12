Ceará acerta contratação do lateral Raí Ramos por empréstimo

O Ceará está acertando a contratação do lateral-direito Raí Ramos, que pertence ao São Paulo. De acordo com o setorista do clube paulista, Marcelo Baseggio, o acordo entre as partes está encaminhado, próximo de um anúncio oficial.

Raí Ramos deve chegar a Porangabuçu por contrato de empréstimo, válido até o final da temporada 2024. De acordo com informações do ge, o Criciúma também tinha interesse no lateral, mas o Ceará venceu a concorrência e deve anunciar a contratação em breve.

A expectativa é que o Ceará arque com os custos dos salários do jogador de 29 anos durante o período do empréstimo. Raí Ramos tem contrato com o São Paulo até o final da temporada 2025.

Raí Ramos ganhou destaque com a camisa do Ituano no início da temporada 2023, chamando a atenção do São Paulo. O Tricolor Paulista contratou o jogador, mas utilizou-o em apenas nove partidas, sendo seis delas como titular.