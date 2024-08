CBF terá reuniões semanais com clubes para debater sobre arbitragem nos campeonatos nacionais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estipulou que, a partir de agora, uma vez por semana representantes de clubes das Séries A e B do Brasileirão devem se reunir com membros da entidade para debater a arbitragem das partidas das competições nacionais.

A decisão, comunicada pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, foi tomada após um encontro que aconteceu na última sexta-feira (23), onde estavam presentes, além do presidente da CBF, o presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Luiz Seneme, e outros 50 árbitros e assistentes. Também participaram deste momento os representantes das federações e dos clubes das quatro divisões do campeonato nacional.

ARBITRAGENS POLÊMICAS

Momentos antes da reunião desta sexta-feira (23), em um texto publicado no site da CBF, Ednaldo falou sobre a decisão de criar a reunião semanal com os clubes - que deve acontecer todas as segundas-feiras de maneira virtual - e os critérios que estão sendo utilizados pelos árbitros, onde admitiu que "equívocos que não deveriam acontecer estão acontecendo".

"Eu pensei muito quando eu decidi fazer essas reuniões. Sou assim, eu gosto de ouvir críticas que sejam construtivas e que nos direcionem. O objetivo é melhorar a arbitragem e temos que ter a humildade para ouvir. Tem acontecido equívocos que não eram para acontecer. Quem acompanha os jogos sabe. Essas questões têm que ser discutidas. As críticas ajudam no processo de melhoria", afirmou Ednaldo.

Legenda: O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, e o Presidente do Ceará, João Paulo Silva, também estiveram presentes no momento Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Também presente no evento, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, ressaltou a importância deste momento, para o futuro da arbitragem local, e destacou a necessidade de investimentos nos árbitros brasileiros.

"A iniciativa é importante, para, de forma transparente, colocar no mesmo espaço o presidente Ednaldo, o presidente Seneme, os clubes das Séries A e B, para poderem falar e serem ouvidos sobre erros, melhorias, processos que foram estabelecidos e sobre o futuro. Acho que o Brasil precisa olhar para a arbitragem com cada vez mais zelo, é uma classe de profissionais que precisa de investimento também, no sentido de ter mais tempo de dedicação, de horas, de estudo, de preparo para apitar os jogos", disse Marcelo Paz.