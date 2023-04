CBF detalha tabela das primeiras rodadas do Brasileirão Série C; veja datas dos jogos do Floresta

O Floresta já conhece os primeiros adversários da Série C do Campeonato Brasileiro. O representante cearense vai estrear contra o São José (RS), na próxima terça-feira, dia 2 de maio, início do torneio. A Confederação Brasileira de futebol divulgou a tabela detalhada das oito primeiras rodadas nesta sexta-feira (21).

Ao todo, 20 clubes estão no torneio e vão brigar pelo acesso à Segunda divisão. A competição terá três fases. Na primeira, as equipes se enfrentam em jogo único, no sistema de pontos corridos.

As oito equipes com melhor pontuação avançam de etapa. Esses serão divididos em dois grupos para nova disputa em pontos corridos, mas com jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a fase final.

Além do Verdão da Vila, participam da Série C de 2023: Altos (PI), Aparecidense (GO), América (RN), Botafogo (PB), Brusque e Figueirense (SC), Amazonas e Manaus (AM), CSA (AL), Confiança (SE), Náutico (PE), Operário (PR), Paysandu e Remo (PA), Pouso Alegre (MG), São Bernardo (SP), São José e Ypiranga (RS) e Volta Redonda (RJ).

VEJA TABELA DE JOGOS DO FLORESTA

02/05 (terça-feira)

19h - São José (RS) x Floresta - A definir

06/05 (sábado)

16h30 - Floresta x Volta Redonda (RJ) - A definir

14/05 (domingo)

19h - Floresta x CSA - A definir

21/05 (domingo)

16h30 - Náutico x Floresta - Aflitos

29/05 (segunda)

20h - Floresta x Amazonas - A definir

04/06 (domingo)

16h30 - Botafogo (PB) x Floresta - Almeidão

08/06 (quinta)

19h00 - Floresta x São Bernardo (SP) - A definir