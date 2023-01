A Copa São Paulo se destaca, no cenário do futebol, como a maior competição de base do Brasil pela oportunidade que oferece aos novos talentos de quebrarem tabus, serem revelados e trilharem suas carreiras com maior visibilidade. Isso tem acontecido com o Floresta. O clube estreou na competição de forma discreta, avançou e hoje, (18), joga as quartas de final.

Além de já ter avançado na competição, a equipe cearense vem se destacando também pelo goleiro Wilderk, o arqueiro contribuiu na eliminação de grandes nomes no cenário do esporte, como Avaí e Athletico-PR, com suas defesas de pênaltis.

Legenda: Com apenas três participações, Floresta faz melhor campanha da história do clube na Copinha Foto: Ronaldo Oliveira/Floresta EC

O empate com o Flamengo logo na primeira partida da fase de grupos garantiu a confiança de toda a equipe e os motivou ainda mais na busca pela classificação.

O Floresta avançou na competição com a mesma campanha que outros clubes cearenses, como Fortaleza e Grêmio Pague Menos (não classificou), porém o que chama atenção e o coloca em um patamar um pouco mais elevado, é o fato de o time da Vila Manoel Sátiro ser recém chegado na Copinha.

Com apenas três participações, o clube igualou a campanha da base do Leão do Pici em 2008 e 2023, e, ao lado do tricolor, escreve seu nome na história da Copa São Paulo.

RESULTADOS NA COPINHA 2023

Fase de Grupos:

Flamengo 0 x 0 Floresta

XV de Jaú 1 x 2 Floresta

Floresta 0 x 1 Aparecidense

Trinta e dois avos de final:

Ceilândia (2) 0 x 0 (3) Floresta

Dezesseis avos de final:

Avaí 1 x 2 Floresta

Oitavas de final:

Floresta (4) 0 x 0 (2) Athletico-PR