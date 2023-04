Horizonte, Icasa e Floresta disputam título da Série B do Cearense e acessos; veja cenários

Horizonte, Icasa e Floresta disputam o título da Série B do Cearense no domingo (16). Campeão e vice garantem vaga na elite do futebol estadual em 2024. Veja possíveis cenários.

As quatro equipes que passaram para a 3ª fase se enfrentam entre si, em três jogos de ida cada. Na primeira rodada, o Guarany foi derrotado pelo Horizonte por 3 a 1. Já o Floresta e o Icasa ficaram no empate sem gols. Na segunda, o Icasa venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0. Já o Horizonte e o Floresta ficaram no empate de 1 a 1.

QUADRANGULAR FINAL APÓS 2 RODADAS

Horizonte - 1 vitória e 1 empate

Icasa - 1 vitória e 1 empate

Floresta - 2 empates

Guarany de Sobral - 2 derrotas

Os critérios de desempate são, por ordem: o maior número de vitórias, melhor saldo de gols e maior número de gols marcados.

POSSÍVEIS CENÁRIOS

1- Se houver empate entre Icasa e Horizonte, e uma vitória por um gol de diferença do Floresta, o Horizonte fica com o título. Icasa e Floresta vão desempatar nos critérios.

2 - Já um empate entre Icasa e Horizonte, e uma vitória por dois gols de diferença do Floresta, então Horizonte (campeão) e Floresta sobem.

3 - Um empate entre Icasa e Horizonte, e uma vitória por três gols de diferença do Floresta garantem o Lobo da Vila como campeão e Horizonte na vice.

4 - Caso Icasa e Floresta vençam, o Icasa fica com o título e o Floresta também sobe.

JOGOS DECISIVOS DO QUADRANGULAR FINAL

As quatro equipes fazem a rodada final do quadrangular neste domingo (16). Guarany de Sobral, já sem chance de acesso, enfrenta o Floresta às 15h30. No mesmo horário, Icasa e Horizonte disputam na Arena Romeirão.