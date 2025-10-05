CBF anuncia demissão de Ramon Menezes da Seleção Brasileira Sub-20

O treinador Ramon Menezes foi demitido da Seleção Brasileira Sub-20. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início da tarde deste domingo (5), através de publicação feita no perfil oficial da entidade nas redes sociais.

“A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal”, diz trecho da nota.

A demissão acontece logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Sub-20. A Seleção Brasileira ficou pelo caminho ainda na fase de grupos, onde terminou na quarta e última colocação do Grupo C, atrás de Espanha, México e Marrocos.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.

A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por Ramon ao longo de sua trajetória à frente desta e de outras equipes que ele comandou no período na entidade, inclusive a Seleção masculina principal.

Desejamos sucesso a Ramon em seus próximos desafios profissionais e reforçamos o reconhecimento pelo empenho e pela entrega demonstrados em todas as competições disputadas.