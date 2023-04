Castilho avalia jogo do Ceará contra Guarani sem torcida: 'temos que passar por cima disso'

Autor de um gol de placa contra o Sport, o meia Guilherme Castilho concedeu entrevista nesta sexta-feira (21), no CT de Porangabuçu. O atleta destacou bom momento vivido com a camisa do Ceará e o confronto diante do Guarani, pela segunda rodada da Série B.

Após o confronto da Copa do Nordeste, Morínigo apontou para dificuldade em tirar a final da competição, que acontece dia 3 de maio, do psicológico dos atletas. O camisa 99 do Ceará também passou por esse ponto na coletiva.

"Mexe sim, é uma final. Mas temos que começar bem nessa Série B, a gente é profissional, somos pagos por isso, trabalhamos para isso e temos que esquecer essa final até o dia do jogo. [A Série B] é o principal objetivo do clube no ano e a gente está muito focado, trabalhando firme para isso e, tenho certeza, que teremos uma sequência boa de jogos, a começar por amanhã", assegura.

MARATONA DE JOGOS

Com apenas dois dias de preparação até o próximo compromisso, Morínigo aproveitou para descansar parte do elenco. Apesar do esforço contra o Sport, Guilherme Castilho destaca que o time está pronto para encarar o Guarani.

"Realmente foi um jogo bem desgastante, final, decisão de campeonato, e a gente se empenha bastante, mas creio que tivemos uma recuperação boa sim. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, porque contra o Guarani é como uma final para a gente", avalia o meia.

ARTILHEIRO DO VOZÃO

Na atual temporada, Castilho é um dos destaques da equipe alvinegra, com nove gols marcados em 20 partidas. Os números chamam atenção até mesmo do jogador de 23 anos, que busca mais afirmação no elenco alvinegro.

"Quanto a questão de números, creio que seja o meu melhor ano. Essa é a temporada que eu comecei e estou jogando mais adiantado, como meia. Creio que seja a melhor [temporada] pelo nosso ano, o coletivo e o clube, chegar em duas finais", coloca o jogador.

Sobre a adaptação no setor ofensivo do time, o camisa 99 é taxativo em dizer que o importante é estar entre os titulares. Castilho aponta as posições no esquema tático que poderia ser uilizado.

"Eu prefiro estar jogando, independente de onde, até no gol, se possível, eu tentaria ajudar. Eu estou me adaptando bem e isso leva um pouco de tempo. Se precisar jogar de segundo volante, como sempre joguei, até primeiro, um pouco pelo lado, eu consigo fazer", avalia Castilho.

PORTÕES FECHADOS

Diante do Guarani, o Ceará voltará a sentir o silêncio das arquibancadas, o que já aconteceu contra Fluminense e Juventude, no ano passado. Guilherme Castilho assegura a falta que a torcida irá fazer nos jogos pela Série B.

Guilherme Castilho Meia do Ceará "É bem diferente ainda mais com a força da nossa torcida, que eu acho que é o nosso diferencial, do nosso clube, que quando estamos juntos é bem difícil ganhar da gente aqui dentro. Mas temos que passar por cima disso tudo e tenho certeza que vamos ter o apoio deles de longe. Vamos fazer de tudo para fazer valer nosso mando de campo", pontua o meia.

O Ceará volta a campo no sábado (22), às 18h15, contra o Guarani, pela segunda rodada da Série B, sem a presença do seu torcedor. Com objetivo principal traçado no acesso para a elite do futebol nacional, o confronto contra os paulistas é visto como decisão.