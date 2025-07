Capitão do Fortaleza Futsal, Rômulo deixa Tricolor para jogar no Kairat, do Cazaquistão

Capitão do Fortaleza Futsal, Rômulo está de saída do clube para reforçar o Kairat, do Cazaquistão. O experiente fixo chegou ao Tricolor do Pici em julho de 2025 após ser campeão da Champions League com o Palma, da Espanha, marcando um gol na final contra o Barcelona. O Diário do Nordeste apurou que, apesar do acerto, o atleta só irá viajar no final do mês de julho para se apresentar a sua nova equipe e segue treinando com o elenco. O russo-brasileiro vai disputar a Champions League pela equipe cazaque, bicampeã do torneio.

Trajetória no Leão

Pelo Leão, Rômulo conquistou a Copa do Nordeste, Copa do Estado 2024 e da primeira edição do Campeonato Brasileiro, sendo eleito o craque e melhor fixo da competição. Além disso, foi vice-campeão da Copa do Brasil 2024 e da Copa do Estado 2025.